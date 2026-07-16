CCOO-Exterior reclama más medidas de protección para el personal español en Venezuela tras los terremotos

CCOO-Exterior ha reclamado a la Administración la adopción de nuevas medidas para garantizar la seguridad, la salud y el bienestar del personal destinado en Venezuela tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio, que dejaron miles de víctimas y provocaron daños en distintas infraestructuras.

En un comunicado, el sindicato ha trasladado su pésame por el fallecimiento de Cristian Javier León, trabajador de la Embajada de España y delegado de CCOO-Exterior, quien perdió la vida junto a varios miembros de su familia a consecuencia de la catástrofe.

La organización sindical ha destacado la labor desempeñada por el personal de la Embajada de España, el Consulado General y el resto de oficinas de la Administración General del Estado en Caracas, subrayando que continúa prestando asistencia a la ciudadanía española con "dedicación, profesionalidad y sentido del servicio público" pese a las difíciles circunstancias.

CCOO-Exterior valora positivamente el cierre y desalojo de la Torre España el pasado 6 de julio, así como la decisión de mantener cerradas sus instalaciones, trasladar provisionalmente parte de la actividad a la sede de la avenida Mohedano y desarrollar el resto de funciones mediante teletrabajo.

No obstante, considera que estas actuaciones deben completarse con nuevas medidas preventivas. En concreto, reclama que se facilite a los representantes de los trabajadores toda la documentación relativa a las evaluaciones de riesgos e informes técnicos, que se desplace con urgencia a Caracas un equipo multidisciplinar especializado en prevención de riesgos laborales y seguridad estructural y que se analice el estado de los edificios alternativos y de las infraestructuras colindantes antes de ampliar la actividad presencial.

Asimismo, solicita mantener el teletrabajo cuando sea posible, reducir la presencia física al mínimo imprescindible, flexibilizar horarios y desplazamientos y garantizar que únicamente se desarrollen actividades presenciales en instalaciones cuya seguridad haya sido verificada.

El sindicato también reclama la puesta en marcha inmediata de un servicio profesional de asistencia psicológica, gratuito, voluntario y confidencial, para el personal afectado por la situación, al considerar que la plantilla soporta una elevada carga emocional tras la emergencia.

CCOO-Exterior concluye que continuará exigiendo la adopción de todas las medidas necesarias para proteger al personal destinado en Venezuela, al considerar que garantizar su seguridad y salud constituye "el primer deber" de la Administración en un contexto de emergencia.