El Centro Andaluz de La Habana reivindica el arte, la cultura y la gastronomía española

Con la peña “El cantar de los versos”, "Las tardes de Machín" y tantas otras, incluyendo la cocina española, podemos decir sin lugar a duda que esta asociación, con más de un siglo de fundada, defiende no solo el folclor andaluz, sino también el de toda la Madre Patria. Uno de los grandes eventos es el dedicado al gran intérprete, gloria de España y de Cuba, Antonio Machín, así como actividades dedicadas a la figura de la filósofa y escritora española María Zambrano. La declamación ha estado presente con poemas en las voces de María y Gloria. Qué decir de las actuaciones de valiosos intérpretes de la música española, latinoamericana y, por supuesto, de la mayor de las Antillas, como Alejandro David y Ana Beatriz, Lidia Antúnez, Víctor Arrebato y tantos otros.

La Orquesta Juvenil de Guitarra Sergio Vitier García-Marruz, dirigida por Yalit González González, como expresara la directiva Ana Yolanda —y cito—: “Manos jóvenes hicieron hablar a sus instrumentos como si cada guitarra guardara un secreto. Estelar actuación de estos artistas noveles que removieron recuerdos y trajeron paz al alma. Su interpretación no es casualidad: es una declaración de intenciones. Estos jóvenes músicos demostraron que la guitarra clásica no tiene edad, pero sí tiene futuro. La orquesta promete volver. Y nosotros les esperamos con el corazón abierto y los versos recién escritos”. Fin de la cita.

Uno de los grupos participantes | Felipe Cid

El grupo Nirvana Flamenco, fuego y energía sobre el tablao, provocó gran emoción en el público, que, de pie, les ha brindado siempre ovaciones más que merecidas.

Con una hermosa escuela como cantera inagotable de talento danzario, se debe reconocer su labor en el mantenimiento y defensa de la raíz española en Cuba. Debemos destacar la titánica labor del actual presidente de la Junta Directiva, Isidro Jiménez Martínez; de María de los Ángeles, coordinadora de cultura y en ocasiones animadora junto a Gloria; del colectivo de trabajo cultural del centro; de Sobeida Roldán García, miembro de la Junta Directiva; y de Andrea Méndez, reconocida maestra de maestras del flamenco.

El Centro Andaluz y la Federación de Sociedades Españolas de Cuba lograron reunir a bailadoras y bailadores intergeneracionales, así como rendir homenaje a las tradiciones que nos unen.

El Centro Andaluz de La Habana ha recibido con los brazos abiertos a compañías danzarias de la Sociedad Estudiantil Concepción Arenal, la Agrupación Artística Gallega y la Sociedad de Emigrados de Riotorto, quienes, al compás de gaitas y panderetas en vivo, hicieron vibrar el escenario. Los gaiteros, integrantes del único grupo de gaitas con que contamos en nuestro país, dieron al espectáculo un toque de alegría y distinción.

En cuanto a la gastronomía, debemos reconocer las elaboraciones de los integrantes de Azul Bufet y sus trabajadores.

En esta primera entrega nos visitaron las compañías danzarias de la Sociedad Estudiantil Concepción Arenal, la Agrupación Artística Gallega y la Sociedad de Emigrados de Riotorto, quienes, al compás de gaitas y panderetas en vivo, hicieron vibrar el escenario. Los gaiteros, integrantes del único grupo de gaitas con que contamos en nuestro país, dieron al espectáculo un toque de alegría y distinción.

Clase magistral de paella | Felipe Cid

La paella como embajadora: sabor y tradición española en el Centro Andaluz de La Habana. Aprovechando la jornada de la Feria de Sevilla en España, este pasado jueves 23 de abril, el Centro Andaluz de La Habana conmemoró estas fiestas y, con la colaboración de la Consejería de Cultura de la Embajada de España en Cuba, acogió una jornada única dedicada a uno de los platos más universales de España: la paella. Un encuentro que no solo permitió degustar este manjar, sino que se convirtió en una experiencia didáctica y artística en torno a la rica cultura culinaria y flamenca.

Al encuentro asistieron el presidente del Centro, Isidro Jiménez; la coordinadora de cultura, María de los Ángeles Jiménez, y su equipo de trabajo; los asociados del Centro Andaluz; Isabel Aznar y Bertha Albella, miembros de la Junta Directiva; por la Federación de Sociedades Españolas de Cuba (FeSoEsCu), Yahima Solís, presidenta de la comisión de Cultura, Deporte y Recreación; Renato García Egusquiza y Nancy Granado González, presidente y secretaria respectivamente de la Asociación de Beneficencia Vasco Navarra de Cuba; por la Federación de Sociedades Asturianas de Cuba, Ana María Suárez, presidenta, junto a Adela Sierra Denis y Ana María Sierra Denis, integrantes de su equipo; por la OHC, Argel Calcines Pedreira, editor general, fundador y director de la revista Opus Habana de la Oficina del Historiador de la Ciudad, junto a Sergio González, amigo entrañable de Eusebio Leal; y, por parte de la Consejería de Cultura de la Embajada de España, la consejera Alicia Moral Revilla con su equipo de trabajo.

El plato fuerte fue una clase magistral de paella en vivo, seguida de una degustación popular. El encargado de poner en valor el arte culinario fue el chef español Miguel Ángel, quien, ante un público atento, desgranó los secretos de la auténtica paella valenciana. Con la paellera humeando sobre el fogón, explicó los fundamentos de este icono gastronómico, desde la preparación del sofrito base hasta la técnica del “frito” previa a la adición del caldo. “Lo importante es respetar los tiempos y no remover el arroz”, insistió el cocinero, subrayando que la paella es un espejo de la identidad española, basada en el producto local, el fuego lento y el compartir en familia o entre amigos. “La paella no es solo un plato; es un ritual de encuentro y una expresión de nuestra geografía”.

Danzas sobre el escenario | Felipe Cid

Continúa expresando Ana Yolanda que, superada la fase de preparación, la degustación fue el momento culminante de la velada, con los asistentes alabando la textura y el sabor logrados. Los presentes disfrutaron de una cata que despertó elogios unánimes. Sin embargo, la sorpresa de la tarde llegó con el cierre: la actuación de la compañía Nirvana Flamenco. Con vestuarios de volantes y la fuerza del cajón flamenco, los artistas elevaron la temperatura del salón, logrando que muchos comensales se animaran a acompañar con palmas. La consejería destacó que eventos como este “fortalecen los lazos históricos y culturales entre ambas orillas”, demostrando que la paella y el flamenco son dos lenguajes universales que Cuba sabe entender y celebrar. Con el taconeo, las palmas y la pasión de sus bailaores, se selló una jornada en la que la gastronomía española y el arte andaluz demostraron, una vez más, su poder de convocatoria y hermandad cultural.

En fin, todos los amantes de la música y las tradiciones españolas debemos felicitar a un presidente que, sin amilanarse, enfrenta los momentos difíciles en la isla para convertir lo poco en MUCHO.

Gracias, Isidro Jiménez, por tu disposición y cariño hacia Andalucía en lo particular y hacia España en lo general.