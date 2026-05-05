Hoy cumple 23 años, pero parece que lleva entre nosotros toda la vida.

El 5 de mayo de 2003 se lanzaba al mercado LinkedIn, la red social orientada a las empresas, los negocios y el empleo. Se utiliza para poner en contacto a millones de empresas y empleados.

Salió pronto a bolsa y tuvo un impacto inmediato.

Se convirtió rápidamente en la segunda red social más utilizada en Estados Unidos, por detrás de Facebook. Diez años después de su nacimiento tenía ya más de 200 millones de usuarios de 200 países de todo el mundo.

En 2016, Microsoft compró LinkedIn en lo que fue una de las adquisiciones más caras del gigante informático.

En la actualidad LinkedIn posee 1.000 millones de usuarios registrados en todo el mundo

El objetivo principal de esta red social, utilizada tanto por empresas como por particulares, es encontrar empleo a quienes lo buscan y, viceversa, conseguir profesionales específicos a quienes los demandan. Además, desde LinkedIn se puede seguir a las empresas de interés para estar al día de las novedades y conectar con otros profesionales.

Se pone así en práctica un excelente networking.

Ha sustituido con gran éxito a las secciones de los periódicos que en otra época se dedicaban a eso.

En la actualidad LinkedIn posee 1.000 millones de usuarios registrados en todo el mundo.

Esta plataforma profesional líder opera en más de 200 países y territorios, superando los 130 millones de usuarios en español y alcanzando aproximadamente 310 millones de usuarios activos mensuales.