El Centro Asturiano de La Habana celebra 140 años de historia con una ofrenda floral a su fundador

Grupo de asistentes al pie de la estatua de Manuel Valle Fernández en la clínica La Covadonga.

El Centro Asturiano de La Habana conmemoró, el pasado 30 de abril, el 140 aniversario de su fundación con un emotivo acto de recuerdo y homenaje a su fundador, Manuel Valle Fernández, figura clave en la creación de una de las instituciones más emblemáticas de la emigración asturiana en Cuba.

La junta directiva y los delegados participaron en una ofrenda floral ante la estatua del fundador, situada en el espacio que ocupó la histórica Clínica La Covadonga —hoy Hospital Salvador Allende—, lugar estrechamente vinculado a la labor social y sanitaria impulsada por la colectividad asturiana en la isla.

El Centro Asturiano fue fundado el 2 de mayo de 1886 por Manuel Valle Fernández junto a un grupo de 50 emigrantes asturianos, con el objetivo de crear una entidad de apoyo mutuo, asistencia social y preservación de la identidad cultural asturiana en Cuba. Desde 1911, esta efeméride se conmemora de forma solemne cada año.

Presidenta de la FAAC Ana María dirigiéndose a los asistentes. | Felipe Cid

La actual Federación de Asociaciones Asturianas de Cuba (FAAC), heredera de aquella tradición asociativa tras la incautación del Centro Asturiano de La Habana, agrupa hoy a 34 asociaciones asturianas que mantienen viva la actividad cultural, social y comunitaria de la colectividad.

Durante el acto, la presidenta de la FAAC, Ana María Suárez Ferrería, destacó la trayectoria del fundador y de las generaciones de asturianos que dieron continuidad al proyecto, subrayando el valor histórico y humano de la institución. También agradeció el apoyo de la directora del centro sanitario vinculado a esta historia, Maylene Vázquez Martínez, y el trabajo conjunto que ha permitido preservar este legado.

El homenaje contó con la presencia de José Antonio Serra, representante del CRE (Consejo de Residentes Españoles en Cuba), de la expresidenta de la FAAC, Adela Sierra, así como de otros directivos y delegados de la colectividad.

La celebración de este 140 aniversario reafirma la vigencia del legado de los emigrantes asturianos en Cuba y el papel de sus instituciones como punto de encuentro, memoria y cohesión para varias generaciones.