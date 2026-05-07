Marcos Niño evalúa en Cuba las necesidades de la diáspora en plena crisis económica y energética

El Gobierno del Principado de Asturias ha organizado una visita institucional a Cuba, en un momento especialmente delicado para la isla, con el objetivo de evaluar la situación de la diáspora asturiana.

El director general de Emigración y Políticas de Retorno en funciones, Marcos Niño, está estos días en Cuba acompañado por dos trabajadoras sociales para evaluar las necesidades de la comunidad asturiana residente en el país caribeño, que atraviesa una profunda crisis económica y social.

La agenda del viaje incluye encuentros en La Habana, donde mantendrá una reunión con la colectividad en la sede de la Federación de Asociaciones Asturianas en Cuba, y en Santa Clara, con otro encuentro previsto en la Casa Canaria. Estas citas servirán para trasladar los programas de apoyo del Principado y recoger las principales demandas de los emigrantes.

Cuba está atravesando una grave crisis energética, con apagones prolongados que en algunas zonas superan las 15 horas diarias y que han llegado a afectar a millones de personas tras el colapso parcial del sistema eléctrico . La escasez de combustible, agravada por las sanciones internacionales, ha paralizado servicios básicos como el transporte o la recogida de residuos .

A esta situación se suma una crisis económica estructural, con caída del PIB, falta de divisas, inflación y escasez de alimentos y medicamentos, lo que ha incrementado el malestar social y las dificultades en la vida cotidiana de la población . En los últimos meses, además, el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos ha intensificado la presión sobre la economía cubana y ha agravado problemas como los apagones y el desabastecimiento .

En este escenario, la comunidad asturiana en Cuba, una de las más numerosas y con mayor arraigo histórico, se enfrenta a dificultades crecientes. El Principado mantiene una línea de apoyo activa: en la última convocatoria de ayudas individuales se concedieron 505 subvenciones por un importe total de 156.232 euros destinadas a cubrir necesidades básicas de subsistencia.

Con esta visita, Marcos Niño, para quien es su primer viaje a la mayor de las Antillas como titular en funciones de Emigración, conocerá la realidad sobre el terreno con el fin adaptar sus políticas de apoyo a una situación que, según coinciden diversos organismos, se encuentra entre las más complejas de las últimas décadas.