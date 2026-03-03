El Centro Cultural Andalucía de Buenos Aires celebra el Día de Andalucía con un emotivo homenaje a Lorca

El pasado sábado 28 de febrero, el Centro Cultural Andalucía de Buenos Aires (Cecaba) celebró el Día de Andalucía en el Museo del Fitito, en la localidad de Caseros, provincia de Buenos Aires. El salón se colmó de socios, amigos y amantes de la cultura andaluza que se dieron cita para conmemorar una fecha clave en la historia autonómica de la comunidad.

El acto contó con la presencia del intendente de Tres de Febrero, Rodrigo Aybar; el presidente de la Federación de Sociedades Españolas de la República Argentina, José Manuel Besteiro; Constanza Salgueiro, miembro del Consejo de Comunidades Andaluzas y presidenta del Rincón Familiar Andaluz; Diego Presta, director de Colectividades Migrantes del municipio; Natalia Álvarez, presidenta del Consejo Argentino de la Danza; Fernando Ramos, presidente del Concejo Deliberante local; y Santos Gastón Juan, director de Colectividades de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras autoridades y representantes institucionales.

Himnos y memoria histórica

La ceremonia se abrió con la interpretación de los himnos de Argentina, España y Andalucía, a cargo del coro “Luna y Candela”, dirigido por Cecilia Narvarte, en un momento cargado de emoción y simbolismo.

A continuación, la presidenta del Cecaba, Marisa Gil Simón, tomó la palabra para recordar que el 28 de febrero conmemora el referéndum de 1980 que consolidó la autonomía andaluza, pero subrayó que la celebración encierra “algo más profundo: el espíritu de un pueblo que supo luchar por su identidad”. En su intervención, reivindicó la vigencia de ese sentimiento más allá de las fronteras y finalizó con vivas a Andalucía, Argentina y a los pueblos solidarios que han demostrado valentía y ayuda desinteresada en tiempos recientes.

Homenaje a Federico García Lorca

Uno de los momentos centrales de la jornada fue el homenaje a Federico García Lorca, figura universal de la cultura andaluza. La socia María del Carmen Belló, profesora y licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, ofreció una disertación sobre la estancia del poeta en Buenos Aires en octubre de 1933. Lo que iba a ser una breve visita se convirtió en una auténtica “lorcamanía” que se prolongó durante seis meses y dejó una huella profunda en la vida cultural porteña.

Belló destacó cómo Lorca se transformó en un vínculo vivo entre Andalucía y Buenos Aires, llevando su tierra al otro lado del océano y regresando marcado por ese intercambio cultural. Su obra, señaló, quedó impregnada de esa experiencia de ida y vuelta que unió a ambas orillas a través de la poesía.

Siguiendo con la temática lorquiana, el coro Luna y Candela interpretó “Verde que te quiero verde” y “La Leyenda del Tiempo”, con letras del poeta granadino, acompañado por la dirección de Cecilia Narvarte y la guitarra de Fernando Herrera. Las interpretaciones emocionaron al público, que respondió con cálidos aplausos.

Baile y sabor andaluz

La celebración continuó con la actuación del grupo de baile Luna Rociera, que ofreció la sevillana “Yo soy del Sur”. Como broche final, se invitó a los asistentes a sumarse al baile colectivo, reforzando el espíritu participativo de la jornada.

El encuentro concluyó con palabras de agradecimiento a quienes hicieron posible el evento y con una invitación a compartir un tinto de verano, un rebujito o un gazpacho, prolongando la convivencia en un ambiente festivo.

Más que una conmemoración institucional, el acto volvió a demostrar que Andalucía es también un sentimiento que trasciende geografías: el cante jondo que emociona, el flamenco que arde en los pies y la memoria de quienes cruzaron el Atlántico llevando consigo su identidad, contribuyendo a tejer la historia compartida entre España y Argentina.