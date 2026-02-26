Llorca anima a los andaluces residentes en la Comunitat Valenciana a celebrar el Día de Andalucía

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha instado a los andaluces que viven en la Comunitat Valenciana a disfrutar del Día de Andalucía y a mantener vivo el vínculo con su tierra de origen.

La celebración se ha desarrollado en el pabellón municipal de Burjassot, donde se han dado cita numerosos representantes de la comunidad andaluza en la región. Durante su intervención, el jefe del Consell mostró su cercanía con los asistentes y reconoció el orgullo y la nostalgia que supone vivir fuera de la tierra natal.

En el centro de la imagen José Salvador Tárrega y Jorge Vázquez Calderón | Govern de la Comunidad Valenciana

Llorca destacó la aportación de la comunidad andaluza al desarrollo social y económico de la Comunitat Valenciana y puso en valor la convivencia y la diversidad cultural como elementos enriquecedores para el conjunto de la sociedad valenciana.

El acto sirvió como punto de encuentro para conmemorar una jornada señalada en el calendario andaluz y reforzar los lazos entre ambas comunidades.