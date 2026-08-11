El Centro Cultural Andalucía de Buenos Aires participa en la conmemoración de la Reconquista de la ciudad

El Centro Cultural Andalucía de Buenos Aires participó el pasado domingo, 9 de agosto, en los actos conmemorativos de la Reconquista de Buenos Aires, una jornada dedicada a recordar la resistencia de la ciudad frente a las invasiones británicas de 1806 y a poner en valor la diversidad de las comunidades que contribuyeron a su defensa.

La celebración tuvo lugar en las puertas del Museo del Cabildo de Buenos Aires y reunió diferentes expresiones artísticas, culturales e históricas. El programa recreó la rendición del general británico William Carr Beresford ante Santiago de Liniers, en una representación que contó con la participación de Ernesto Darío Rojas, en el papel de Liniers, y Rafael Vaini, como Beresford.

La recreación, acompañada por el relato de Osvaldo Príncipi y la historiadora Candela Pirone, estuvo marcada por los aplausos del público, los "vivas a la Patria" y el sonido de la campana original del Cabildo, perteneciente a aquella época.

Malagueñas actuando en plena calle | Centro Andalucía de Buenos Aires

El acto comenzó con la actuación de la Banda "Tambor de Tacuarí" del Regimiento de Patricios, que interpretó el Himno Nacional Argentino y la Marcha Real española con toques originales de la época de Carlos III.

Posteriormente, el Ballet del Instituto de Arte Folklórico (IDAF) interpretó el pericón, considerado la danza nacional argentina. Fue entonces cuando tomó el relevo el Centro Cultural Andalucía de Buenos Aires, cuyo grupo de baile participó en representación del Tercio de los Cuatro Reinos de Andalucía, interpretando piezas tradicionales como Malagueñas, La Reja y sevillanas.

La programación continuó con la participación de los Gaiteros de la Casa de Galicia, en representación conjunta con el Centro Cultural Andalucía de Buenos Aires de la Federación de Sociedades Españolas. También participaron la Agrupación de Residentes Salteños "Sembrando Tradiciones" y la comparsa "Herederos del Candombe".

La Escuela número 24 "Defensa de Buenos Aires" estuvo presente en el acto con sus abanderados. La celebración contó asimismo con el apoyo de la Asociación de Apoyo al Museo Histórico Nacional del Cabildo de Buenos Aires y la Revolución de Mayo y de la Manzana de las Luces.

Representacion del Centro Galicia de Buenos Aires | Centro Andalucía de Buenos Aires

El origen del Tercio de los Cuatro Reinos de Andalucía

La participación del Centro Cultural Andalucía estuvo vinculada a la memoria del Tercio de los Cuatro Reinos de Andalucía, también conocido como Batallón de Voluntarios Urbanos de los Cuatro Reinos de Andalucía.

Esta unidad miliciana de infantería fue creada en Buenos Aires en 1806 con voluntarios nacidos en Andalucía y residentes en la ciudad, después de la primera invasión británica al Virreinato del Río de la Plata. Su creación se formalizó el 8 de octubre de aquel año.

La denominación hacía referencia a los cuatro antiguos reinos de la Corona de Castilla situados en el sur de la Península Ibérica —Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada—, territorios que ocupaban una extensión similar a la actual Andalucía.

El cuerpo estuvo integrado por andaluces residentes en Buenos Aires y desempeñó un papel dentro de las milicias organizadas para la defensa de la ciudad. Tras la Revolución de Mayo fue elevado a regimiento y desapareció el 30 de diciembre de 1811, cuando fue integrado en el Regimiento número 3 de Infantería.

Actuación del tambor de Tacuarí | Centro Andaluz de Buenos Aires

Una celebración de la diversidad

La Reconquista de Buenos Aires se remonta a junio de 1806, cuando las fuerzas británicas ocuparon la ciudad. Cuarenta y seis días después, el 12 de agosto, las tropas británicas se rindieron ante las fuerzas organizadas para recuperar Buenos Aires.

La organización de las milicias tuvo en cuenta el origen de los habitantes de la ciudad, dando lugar a unidades vinculadas a distintas comunidades y procedencias. La conmemoración celebrada este domingo quiso recuperar precisamente ese carácter diverso de la defensa de Buenos Aires.

La participación del Centro Cultural Andalucía permitió así recuperar la memoria de los andaluces que formaron parte de aquellas milicias y reforzar, a través de la música y la danza tradicional, los vínculos históricos y culturales entre Andalucía y Argentina.