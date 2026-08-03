Los descendientes de españoles convocan una nueva movilización en Buenos Aires por los retrasos en la tramitación de la nacionalidad

Colectivos de descendientes de españoles en Argentina han convocado una nueva movilización para el próximo 20 de agosto frente al Consulado General de España en Buenos Aires con el objetivo de reclamar una mayor agilidad en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y denunciar los retrasos que, aseguran, se están produciendo en la tramitación de los expedientes de nacionalidad.

La concentración, prevista para las 17.30 horas, se celebrará bajo el lema "La sangre nos une" y reivindicará el reconocimiento de los derechos de los descendientes de españoles. En el cartel de la convocatoria se apela a los vínculos históricos entre ambos países con mensajes como "Un mar que cruzamos ambas naciones con una misma raíz desde hace siglos" y "No pedimos privilegios, pedimos lo que es justo".

Los promotores sostienen que existe una ralentización en la tramitación de los expedientes y alertan de un supuesto descenso en el número de inscripciones vinculadas a la Ley de Memoria Democrática.

Sin embargo, esa versión contrasta con los datos ofrecidos por el Consulado General de España en Buenos Aires. Tras una reunión mantenida el pasado mes de junio entre el cónsul general, el propio Consejo de Residentes (CRE) hizo público un comunicado recogido por La Región Internacional en el que se aseguraba que se ha actualizado el estado de tramitación de los expedientes de nacionalidad.En el caso de las solicitudes por Código Civil, la oficina consular, señalaban, que se encuentra actualmente trabajando con los expedientes presentados en enero de 2025. Por su parte, los procedimientos iniciados al amparo de la Ley de Memoria Democrática continúan avanzando con los registros correspondientes a septiembre de 2023.

Pese a ello, los convocantes mantienen la protesta al considerar que siguen existiendo demoras en la resolución de numerosos expedientes y reclaman una mayor dotación de recursos para agilizar los procedimientos antes de que finalice el plazo de vigencia de la Ley de Memoria Democrática.

La movilización será la tercera de una serie de concentraciones impulsadas en los últimos meses por asociaciones de descendientes de españoles, que vienen reclamando una aplicación más ágil de la normativa y un refuerzo de los medios consulares para atender el elevado volumen de solicitudes registrado, especialmente en Argentina, el país que concentra el mayor número de expedientes de nacionalidad al amparo de la conocida como Ley de Memoria Democrática.