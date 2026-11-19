El Centro Cultural Andalucía de Buenos Aires (CeCABA) celebró el pasado fin de semana su 30 aniversario con una gran fiesta que reunió a numerosos amigos y miembros de la colectividad en un salón colmado de asistentes.

La celebración comenzó con una recepción en el patio, donde una barra ofreció bebidas tradicionales como rebujito y tinto de verano, acompañadas de tapas, tortillas y otras delicias gastronómicas. Una propuesta que permitió a los invitados comenzar a disfrutar de los aires de feria que marcaron toda la jornada.

Los participantes en el aniversario, durante la recepción | Centro Andalucía de Buenos Aires

Posteriormente, los asistentes ingresaron al salón, cuyas mesas lucían una cuidada decoración en verde y blanco, farolillos de lunares y las banderas de España, Argentina y Andalucía. También estuvieron presentes el estandarte del CeCABA y el simpecado que acompaña a la entidad en su condición de Asociación Rociera.

Tras la interpretación de los himnos, uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con el Himno de Andalucía, que fue cantado por los presentes con visible emoción.

A continuación, la presidenta del Centro, Marisa Gil Simón, tomó la palabra para recordar a todas aquellas personas que, a lo largo de estos treinta años, dejaron su huella en la historia de la institución. En su homenaje estuvieron presentes quienes ya no están y quienes continúan acompañando el camino de la entidad.

Expresidentes, miembros fundadores, integrantes de las distintas comisiones directivas, representantes de centros españoles, artistas, alumnos, profesores y amantes de la cultura andaluza fueron mencionados con reconocimiento y gratitud por su compromiso y presencia a lo largo de estas tres décadas.

Algunas de las mesas de los participantes | Centro Andalucía de Buenos Aires

La música y el baile no tardaron en tomar protagonismo. Los asistentes se animaron con unas sevillanas, dando paso al ambiente festivo que acompañó el resto del encuentro.

El espectáculo principal estuvo a cargo de Ariel Zamora, artista tucumano de raíces andaluzas que lleva muchos años acompañando al CeCABA con su arte. Sus interpretaciones despertaron el entusiasmo del público, que acompañó varias de sus canciones con palmas y bailes.

Tarta de cumpleaños | Centro Andalucía de Buenos Aires

Otro de los momentos destacados fue el reconocimiento a los integrantes de la Comisión Directiva que forman parte de la institución desde su fundación y continúan trabajando hasta la actualidad: Lucas Gil Calvo, Ana Simón Guerrero, Miguel Simón Guerrero y Marisa Gil Simón.

No faltaron los bailes durante el encuentro | Centro Andalucía de Buenos Aires

La fiesta continuó con la actuación de José Gerbera, otro querido amigo de la casa, que interpretó una rumba e invitó a los presentes a seguir disfrutando de la música y el baile. Como broche final, llegó el tradicional brindis y el momento de compartir la torta de cumpleaños, especialmente decorada en los colores verde y blanco, símbolos de Andalucía.