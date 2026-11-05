Andalucía destinará 1,52 millones de euros en 2027 a los andaluces residentes en el exterior y a sus comunidades

La consejera de Economía, Carolina España, entrega a Ana Mestre el proyecto de Ley de Presupuestos de 2027, junto al vicepresidente segundo, Manuel Gavira

Los andaluces residentes en el exterior y las comunidades andaluzas repartidas a lo largo y ancho del mundo contarán con una dotación de 1.520.000 euros en los presupuestos de Andalucía para 2027. Así figura en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, que se acaba de presentar en el Parlamento andaluz para iniciar su tramitación.

La partida se incluye en el programa 8.2.A de Acción Exterior, dependiente de la Secretaría General de Acción Exterior y Unión Europea y de la Dirección General de Andalucía Global.

El desglose presupuestario permite conocer a qué actuaciones se destinarán estos recursos. La mayor partida corresponde a la promoción de las comunidades andaluzas y de la presencia de Andalucía en el exterior, con 1,2 millones de euros. Por su parte, el apoyo directo a las comunidades andaluzas contará con 100.000 euros, mientras que las ayudas para el retorno de andaluces residentes fuera de España dispondrán de 150.000 euros.

El presupuesto incorpora además una partida de 70.000 euros para la Federación Andaluza de Emigrantes Retornados(FAER), destinada a financiar los gastos de establecimiento de un punto de información y asistencia jurídica.

Apoyo a las asociaciones y asistencia a los emigrantes

La memoria del programa de Acción Exterior también detalla las actuaciones que se prevé desarrollar durante 2027. Entre ellas figuran las subvenciones a las comunidades andaluzas, para las que se contempla una previsión de 150 ayudas, así como una convocatoria de subvenciones asistenciales dirigida a andaluces y andaluzas residentes fuera de la comunidad.

El documento incluye igualmente la atención a personas que atraviesen situaciones de gran necesidad, la información y asistencia a la población retornada y la coordinación del Consejo de Comunidades Andaluzas. En este ámbito, el presupuesto establece como objetivo atender 70.000 consultas y peticiones de información, además de mantener el Registro Oficial de Comunidades Andaluzas y gestionar las acreditaciones de andaluces en el exterior.

También se prevé la celebración de dos seminarios, encuentros, jornadas o congresos de las comunidades andaluzas de la Andalucía exterior.

Un programa de 5,69 millones para Acción Exterior

Los 1,52 millones destinados específicamente a los andaluces en el exterior forman parte de un programa más amplio. El programa 8.2.A de Acción Exterior cuenta con un presupuesto global de 5.693.324 euros para 2027. Cantidad que incluye otras actuaciones relacionadas con las relaciones internacionales, la Unión Europea, la cooperación y la proyección exterior de Andalucía.

El proyecto presupuestario contempla, entre otros objetivos, alcanzar a 150.000 personas mediante actuaciones de proyección exterior de Andalucía y desarrollar 250 actividades relacionadas con los andaluces y andaluzas en el mundo.

Las cuentas de 2027 se encuentran ahora en tramitación parlamentaria, por lo que las cantidades recogidas corresponden al proyecto presentado y quedan sujetas a su aprobación definitiva.