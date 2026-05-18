El Centro Galego de Valencia celebra el Día das Letras Galegas con un emotivo homenaje a Begoña Caamaño

El presidente del Centro Gallego durante la presentación de la jornada

El teatro de la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) acogió la celebración del Día das Letras Galegas organizada por el Centro Galego de Valencia, presidido por el ourensano Manuel Fortes, acompañado por la poetisa y vocal de Cultura Norma González, junto a otros miembros de la junta directiva y numerosos asociados.

Fundado el 21 de febrero de 1966, el Centro Galego de Valencia nació con el objetivo de reunir a los gallegos y simpatizantes residentes en Valencia y su entorno, manteniendo vivos los lazos de amistad, cultura y tradición gallega lejos de su tierra de origen.

Durante el acto, el presidente del Centro Galego dio la bienvenida a los asistentes, conferenciantes y al gaitero Rico, destacando la importancia de preservar y difundir la lengua y la cultura gallegas entre las nuevas generaciones.

La jornada estuvo dedicada a la figura de Begoña Caamaño, nacida en Vigo en 1964 y fallecida en Santiago de Compostela en 2014. Escritora, periodista y activista profundamente comprometida con el sindicalismo, el feminismo y la defensa de los medios públicos en Galicia, desarrolló una intensa labor profesional en Radio Noroeste, Radio Popular y, desde 1989, en Radio Galega. Además, fue impulsora de la Asociación de Mulleres Galegas na Comunicación.

Lectura de poemas protagonizada por Norma y Julio | Felipe Cid

Durante el homenaje se realizó una lectura de su biografía y se puso en valor el importante legado cultural, social y humano que dejó en Galicia pese a su prematura muerte a los 50 años, poco después de ser diagnosticada de cáncer.

La vocal de Cultura del Centro Galego, Norma González, profesora de la Universidad Católica Valenciana, junto al asociado y profesor universitario Raúl Fortes, dieron lectura a varios textos y poemas escritos por Begoña Caamaño, emocionando al público asistente.

La segunda parte del acto estuvo marcada por la música y la poesía. Norma González recitó composiciones propias y poemas de la universal poetisa gallega Rosalía de Castro, entre ellos la emblemática “Negra Sombra”, acompañada magistralmente por el guitarrista Julio Delgado. El músico también interpretó la canción “Gallego” y otras piezas en castellano y gallego, conquistando al público con su voz y sensibilidad artística.

Visitantes junto al presidente CGV, artistas y otros actuantes | Felipe Cid

El acto contó además con la presencia de destacadas personalidades de la comunidad gallega y valenciana, entre ellas José Salvador Tárrega; Julio Aguado; y María Rosa Álvarez, catedrática de gallego-portugués.

También asistieron presidentes de distintas casas regionales de Cantabria, Melilla, Murcia y Albacete, así como el presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de la Comunidad Valenciana, en una jornada que volvió a poner de manifiesto la fuerza de la cultura gallega y su arraigo en tierras valencianas.