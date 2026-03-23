El Centro Galego de Valencia participa en la ofrenda a la Virgen de los Desamparados

FALLAS 2026

El sonido inconfundible de la música gallega fue recibido con aplausos por parte del público, que acompañó con entusiasmo el paso del grupo hasta su encuentro con la Virgen

Participantes después de las ofrendas a la Madre de Deus.
Participantes después de las ofrendas a la Madre de Deus. | Felipe Cid

Como cada año, el Centro Galego de Valencia, junto a falleras y falleros, participó en la tradicional ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados en la emblemática Plaza de la Reina, a los pies de la catedral valenciana.

El presidente del centro, Manuel Fortes Pérez, encabezó la comitiva acompañado por un nutrido grupo de socios y socias que, el pasado 18 de marzo, quisieron rendir homenaje a la patrona con la música tradicional gallega. Gaitas, tamboriles, bombos y panderetas, dirigidos por el directivo Nelo, marcaron el paso de una delegación que llenó de sonoridad y emoción las calles del recorrido.

El sonido inconfundible de la música gallega fue recibido con aplausos por parte del público, que acompañó con entusiasmo el paso del grupo hasta su encuentro con la Virgen.

A pesar del frío, la participación fue muy destacada, así como el cuidado de los trajes tradicionales, que reflejaron con orgullo la identidad cultural gallega. Una presencia que volvió a dejar claro: Galicia está presente.

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