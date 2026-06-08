El Centro Galicia de Buenos Aires pone en valor los murales de Luís Seoane

El Centro Galicia de Buenos Aires puso en valor este sábado el trabajo de restauración y recuperación de los murales del artista gallego Luís Seoane, una de las piezas más emblemáticas de su patrimonio cultural.

En el marco del Faladoiro celebrado en el Campo Galicia de Olivos, integrantes de la Comisión de Patrimonio e Divulgación Cultural —Mariel Vales, Olga Loureiro y Rosa Álvarez— expusieron los avances y el proceso desarrollado para la conservación de estas obras, consideradas fundamentales para la identidad artística y cultural de la colectividad gallega en Argentina.

Un momento de la presentación | Centro Galicia de Buenos Aires

Durante la sesión, las ponentes explicaron las actuaciones realizadas para la restauración de los murales, así como las iniciativas orientadas a su puesta en valor y difusión entre las nuevas generaciones, con el objetivo de reforzar el vínculo entre el legado artístico gallego y la comunidad residente en Buenos Aires.

El encuentro se enmarca en las actividades culturales del Centro Galicia, que busca preservar y difundir el patrimonio histórico y artístico vinculado a la emigración gallega, con especial atención a figuras destacadas como Luís Seoane, referente del exilio y de la creación plástica gallega del siglo XX.