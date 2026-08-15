El Centro Gallego del Perú mira al futuro con el impulso de su nueva directiva y el apoyo de la Xunta

El Centro Gallego del Perú ha iniciado una nueva etapa con la mirada puesta en recuperar el impulso de la entidad y fortalecer su actividad como espacio de encuentro de la comunidad gallega en el país andino. La nueva directiva trabaja en la puesta en marcha de iniciativas culturales y sociales destinadas a consolidar el futuro del Centro y reforzar su conexión con Galicia.

En este contexto, el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, ha mantenido un encuentro de trabajo con la secretaria del Centro Gallego del Perú, Paola Chávez, para conocer de primera mano la evolución de la entidad y analizar las vías de colaboración con la Xunta.

Durante la reunión se abordaron las iniciativas que está desarrollando la nueva directiva para dar contenido a esta nueva etapa, así como diferentes propuestas destinadas a potenciar la presencia de la cultura gallega en Perú y favorecer la participación de la colectividad gallega en la vida de la entidad.

Miranda ha destacado especialmente el esfuerzo y la ilusión de la nueva directiva para recuperar la actividad del Centro y ha reafirmado el compromiso de la Xunta de acompañar este proceso. El secretario xeral ha señalado que la colaboración institucional será importante para consolidar esta nueva etapa y contribuir a que la entidad vuelva a desempeñar un papel destacado entre los gallegos residentes en Perú.

"El Centro Gallego del Perú tiene un importante papel como punto de encuentro de la colectividad y como embajador de nuestra cultura", ha afirmado Miranda, quien ha defendido la necesidad de mantener vivos los vínculos entre Galicia y su diáspora.

La nueva etapa pretende así impulsar un Centro Gallego más activo, con una programación cultural y social que permita fortalecer la identidad gallega entre los residentes en Perú y sus descendientes, al tiempo que se generan nuevos espacios de participación y encuentro.

El respaldo de la Xunta se suma al trabajo de la nueva directiva para recuperar el protagonismo de la entidad y consolidar su presencia dentro de la colectividad gallega en Perú, reforzando los lazos culturales y sociales que unen al país andino con Galicia.