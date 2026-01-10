Cerca de 2.000 gallegos residen en Perú, país en el que mantienen vivo el espíritu de Galicia

La comunidad gallega residente en Perú es, actualmente, de unas 2.000 personas. Muchas de ellas se mantienen activas y cohesionadas gracias al dinamismo del Centro Gallego de Perú, epicentro cultural, social y solidario para la colectividad en el país andino.

Aunque no figura entre las comunidades más numerosas del exterior, donde Galicia registra más de 550.000 gallegos residentes , liderados por países como Argentina, Brasil y Cuba, la presencia en Perú destaca por la calidad y diversidad de las actividades organizadas por la entidad..

Celebración de A Festa Rachada | Centro Gallego de Perú

Solo en los útlimos meses, el Centro Gallego ha desarrollado una programación intensa que incluye eventos culturales, festivos y solidarios destinados tanto a sus asociados como a la sociedad peruana. Entre las iniciativas más recientes figura A Festa Rachada, una jornada de encuentro con música, tradición y gastronomía gallega que reunió a la comunidad local. También organizó un espectáculo de flamenco, que no solo acercó expresiones artísticas de España, sino que amplió el alcance cultural del colectivo gallego en Lima y otras ciudades.

Noche de San Juan | Centro Gallego de Perú

En el terreno social, el rastrillo de ayuda solidaria organizado por empresas españolas se ha consolidado como uno de los más relevantes en Perú, destinando sus fondos a apoyar a niños en situación de necesidad.

La entidad también ha estado presente en eventos culturales clave como el Festival de Tunas, las celebraciones de la Hispanidad, el Día de Galicia o la tradicional festividad de San Juan, actividades que refuerzan la visibilidad de la cultura gallega en la agenda cultural local. Todo ello tiene presencia en sus redes sociales, lo que les permite conectar con las generaciones más jóvenes y proyectar su actividad fuera de su sede física.

La presidenta de la entidad en el Encuentro de Tunas | Centro Gallego de Perú

Además, el impulso y la dedicación de los socios —que apoyan, organizan y participan activamente en cada propuesta— es un pilare fundamentales para sostener este movimiento asociativo que, pese a su tamaño, tiene un impacto notable en la vida de la colectividad gallega en Perú y en las relaciones interculturales con la sociedad peruana.

El secretario xeral da Emigración y la presidenta del Centro Asturiano, durante la reunión que mantuvieron en Santiago | Galicia Aberta

El pasado viernes, el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, mantuvo una reunión con la vicepresidenta del Centro Gallego de Perú, Evelyn Castillo, en la que valoraron la evolución de la entidad y su papel como punto de referencia para los gallegos en el extranjero.

Miranda destacó el valor del Centro para la preservación de la identidad y afirmó que “queremos acompañar de cerca la recuperación de la actividad del Centro Galego de Perú”, subrayando el compromiso institucional de la Xunta de Galicia con los gallegos en el exterior y anunciando su intención de visitar la entidad a lo largo de este año para participar en alguna de sus actividades.