El Centro Gallego de Valencia rinde homenaje a Rosalía de Castro

Grupo de Asistentes al homenaje a Rosalía de Castro

La Capella de la Sapiencia del Centro Cultural La Nau de la Universitat de València fue el escenario perfecto para homenajear a la excelsa poetisa gallega Rosalía de Castro.

Tras la bienvenida del presidente del Centro Gallego de Valencia, Manuel Fortes, el acto comenzó con una breve conferencia que abordó diversos aspectos de la obra de Rosalía.

Presidente del Centro Gallego de Valencia presentando este solemne acto. | Felipe Cid

A continuación, socios y socias del Centro, entre ellas Norma González, leyeron poemas de Rosalía de Castro en gallego y en castellano, llenando la sala de la fuerza y sensibilidad de su poesía.

El evento culminó con una intervención musical de Julio Delgado, asociado y cantautor, acompañado de Francisco Castro, escritor, editor y cantautor, y del percusionista Valerio Araújo, ambos de Vigo, quienes ofrecieron un emotivo cierre a este homenaje.

Asociadas leyendo poemas de Rosalía de Castro. | Felipe Cid

Estuvieron presentes asociados de la entidad, presidentes y presidentas de Casas Regionales, la presidenta de la Cruz Roja de Valencia, el presidente de la Asociación Amigos del Camino de Santiago de la Comunidad Valenciana y un representante del Centro Gallego de Castellón.

Poetisa Norma González recitando junto al maestro Julio a la guitarra | Felipe Cid

En definitiva, fue una tarde-noche memorable en la Capella de la Sapiencia de La Nau, dedicada a celebrar la vida y obra de Rosalía de Castro.