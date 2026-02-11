El Consell aprueba el decreto que regula los Centros Valencianos en el Exterior

Los Centros de Valencianos en el Exterior durante la recepción en el Ayuntamiento de Valencia

El Pleno del Consell ha aprobado el decreto que regula los Centros Valencianos en el Exterior (CEVEX) con el objetivo de actualizar su régimen jurídico, reforzar la coordinación con la Generalitat y ordenar la participación de la ciudadanía valenciana residente fuera de la Comunitat Valenciana.

La nueva norma busca fortalecer las relaciones institucionales con los centros valencianos asentados en otros territorios y países, facilitando que los valencianos y valencianas en el exterior mantengan sus vínculos afectivos, sociales, culturales y económicos con su tierra de origen.

Entre las principales novedades del decreto destaca la creación del Registro de Centros Valencianos en el Exterior, de carácter público y electrónico. Este registro será gestionado por la Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación y estará accesible a través del portal de participación ciudadana de la Generalitat. En él se centralizará la información básica y la situación administrativa de estas entidades, reforzando así la transparencia y la seguridad jurídica.

Con esta medida, el Consell pretende simplificar los trámites, clarificar las normas de funcionamiento y ofrecer mayor estabilidad a los centros valencianos en el exterior.