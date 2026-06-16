El CGCEE hace balance del Pleno del VIII Mandato: más protección, igualdad y mejoras en los servicios para la ciudadanía española en el exterior

El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior ha hecho balance de las medidas aprobadas en materia de igualdad, educación, protección social y atención consular y a través de un comunicado han hecho balance del cierre del VIII Mandato tras la celebración, a finales de mayo en Madrid, de su último Pleno.

Pleno en el que se aprobaron todas las propuestas presentadas, resultado de los trabajos llevados a cabo por las distintas comisiones del Consejo, que analizaron más de un centenar de iniciativas propuestas dirigidas a la ciudadanía española residente fuera de España.

El Pleno incorporó tres nuevas iniciativas debatidas por la Comisión Permanente y aprobó el texto del Reglamento de la Ciudadanía Española en el Exterior, después de su revisión por la Abogacía del Estado. Según recoge la nota del CGCEE, el nuevo reglamento adapta la normativa a la realidad social y demográfica actual, incorporando avances en materia de protección para españolas víctimas de violencia contra la mujer, mejoras en prestaciones sociales y sanitarias y un refuerzo de la independencia y representatividad democrática del Consejo.

Acuerdos para reforzar la participación y la estructura del Consejo

Entre las propuestas aprobadas por la Comisión Técnica de Asuntos Jurídicos figura la creación de una partida presupuestaria propia para el CGCEE, con el objetivo de dotar al organismo de mayor autonomía, visibilidad y legitimidad institucional.

La comisión también abordó medidas para incrementar la participación en las elecciones de los Consejos de Residentes Españoles (CRE), mediante un mayor apoyo de la red consular en los procesos de presentación de candidaturas e información electoral, así como la necesidad de establecer procedimientos homogéneos en los consulados.

Además, se debatió la representación de los descendientes de españoles del Sáhara Occidental en el CGCEE y la posibilidad de crear un registro de parejas de hecho en los consulados.

Educación y cultura como vínculo con España

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes aprobó 21 propuestas destinadas a fortalecer los vínculos académicos, culturales y educativos con la ciudadanía española en el exterior.

Entre ellas destacan las relacionadas con la mejora de las Aulas de Lengua y Cultura Españolas (ALCE), la ampliación de programas educativos complementarios, las vías de acceso al sistema universitario español para estudiantes residentes fuera del país y la agilización de los procedimientos de homologación, equivalencia y convalidación de títulos extranjeros.

La comisión también impulsó medidas para facilitar el reconocimiento de doctorados obtenidos en el extranjero, favorecer la participación de investigadores españoles en programas nacionales y promover la cultura y el deporte como elementos de conexión con España.

Protección social, retorno y apoyo al asociacionismo

La Comisión de Asuntos Sociolaborales centró sus trabajos en la emigración, el retorno, la protección social y el fortalecimiento del tejido asociativo de la ciudadanía española en el exterior.

Entre las propuestas aprobadas figuran la recuperación de la Consejería de Trabajo en Países Bajos, la mejora del acceso de las asociaciones españolas a subvenciones y la inclusión de los españoles residentes fuera del país en campañas informativas y planes de acción sanitaria a través de consulados y entidades asociativas.

La comisión destacó también la necesidad de reforzar los recursos de la red consular y planteó incentivos para favorecer el retorno de jubilados, junto con la revisión de las limitaciones actuales de los programas del IMSERSO, que afectan especialmente a muchas mujeres.

Más servicios consulares y simplificación administrativa

La Comisión de Derechos Civiles y Participación presentó propuestas dirigidas a mejorar la atención consular y facilitar los trámites administrativos para los españoles residentes en el exterior.

El CGCEE aprobó iniciativas relacionadas con la apertura de nuevos consulados y la ampliación de la red, la implantación de horarios especiales de atención y la mejora de los sistemas digitales.

Entre las medidas aprobadas figuran el envío de pasaportes mediante mensajería certificada, la creación de sistemas de seguimiento online de trámites, el desarrollo de una aplicación oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores y mejoras en la accesibilidad de webs y servicios digitales desde el exterior.

También se incluyeron propuestas para simplificar gestiones como la renovación del permiso de conducir desde oficinas consulares, la obtención de antecedentes penales, los expedientes de nacionalidad vinculados a la Ley de Memoria Democrática y la eliminación de determinados requisitos administrativos para certificados consulares.

En el ámbito económico y fiscal, se aprobaron iniciativas sobre información tributaria para no residentes, modificaciones del IRNR, equiparación fiscal en determinados supuestos y facilidades para la apertura de cuentas bancarias para españoles en el exterior.

Igualdad e inclusión como eje de protección

La Comisión de Igualdad e Inclusión celebró su primer Pleno tras el cambio de denominación de la antigua Comisión de Mujer y Jóvenes, recogido en el nuevo Reglamento de la Ciudadanía Española en el Exterior.

Las propuestas aprobadas se centraron en reforzar la protección de mujeres españolas residentes fuera del país frente a la violencia de género, la violencia vicaria, la trata y los matrimonios forzados.

Entre las medidas planteadas destacan la mejora de la atención del servicio 016 desde el exterior, la creación de asistencia psicológica especializada, el seguimiento de los mecanismos de traslado y retorno de víctimas y el apoyo a entidades que trabajan con mujeres en situación de vulnerabilidad.

La comisión también aprobó medidas para avanzar en la igualdad de trato de las personas LGTBIQA+, con propuestas como la orientación consular especializada, la creación de puntos arcoíris en oficinas consulares y la adaptación de formularios administrativos.

Asimismo, se impulsaron iniciativas para fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre niñas y jóvenes en el exterior mediante talleres, mentorías y microbecas, además de acciones destinadas a fortalecer los vínculos culturales y formativos de la juventud española residente fuera del país.