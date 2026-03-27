El CGCEE celebrará el 25,26 y 27 de mayo el último pleno del VIII Mandato

El Pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior se celebrará los días 25, 26 y 27 de mayo en Madrid el que será el último pleno del VIII Mandato. La cita recupera el formato de tres jornadas —lunes, martes y miércoles— tras las últimas ediciones de dos días.

En esta ocasión, el volumen de trabajo será especialmente elevado, con un total de 75 propuestas a debate, lo que, según fuentes del CGCEE, hacía inviable concentrar el pleno en solo dos días.

Precisamente, el formato de los plenos ha sido uno de los asuntos más debatidos tras el último plenario celebrado justo hace ahora un año. Varios consejeros han planteado la necesidad de introducir cambios de cara al IX Mandato, proponiendo ampliar la duración y reformular la estructura de las sesiones. Entre las ideas planteadas figuraban iniciar el programa el primer día por la tarde con una recepción institucional junto a autoridades; un arranque formal al día siguiente, combinado espacios de encuentro como almuerzos rotativos con representantes institucionales, así como una cena entre consejeros orientada a estrechar vínculos y facilitar el intercambio de puntos de vista en un ambiente más distendido.

Otro de los puntos que más debate ha generado en los últimos plenos del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior ha sido la supresión durante este mandato de las intervenciones de las comunidades autónomas.

Se trata de una cuestión especialmente sensible, ya que las autonomías no solo forman parte del pleno como miembros natos, sino que son parte del engranaje del Estado. De hecho, existe una petición prácticamente unánime —al margen de colores políticos— para que se recupere un turno específico en el que puedan presentar y explicar las políticas que desarrollan en materia de emigración, retorno y atención a la ciudadanía española en el exterior.

Las voces que defienden este cambio insisten en que el pleno debe reforzar su carácter como espacio plural y representativo, donde tengan cabida las distintas realidades institucionales. Al mismo tiempo, señalan la importancia de organizar estos turnos de manera equilibrada, evitando que se concentren las intervenciones en unos pocos actores y garantizando así una participación equitativa y ordenada. Queda por ver si en este último pleno del mandato se recupera este espacio para las comunidades autónomas.

Este último plenario será el cuarto presencial del VIII Mandato —al que se suma un quinto celebrado de forma telemática— y se celebrará en pleno proceso de renovación de los Consejos de Residentes Españoles (CRE), quien tendrán que elegir a sus representantes en el CGCEE y al nuevo presidente o presidenta. Según diversas fuentes, será ya para el primer semestre de 2027.