Violeta Alonso celebra los avances del nuevo decreto sanitario para los españoles en el exterior, pero pide ampliar su alcance

La presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, Violeta Alonso, ha valorado positivamente el nuevo Real Decreto aprobado por el Gobierno que amplía el acceso a la asistencia sanitaria, aunque señaló que la reforma todavía deja fuera algunas demandas planteadas por la ciudadanía española residente en el exterior.

El Consejo de Ministros dio luz verde a esta normativa con el objetivo de reforzar la universalidad del sistema sanitario y simplificar el acceso a la atención médica financiada con fondos públicos. Entre otras medidas, el decreto extiende la cobertura sanitaria a los españoles de origen residentes en el exterior y a sus familiares durante sus estancias temporales en España, siempre que no dispongan de otra cobertura por convenios internacionales o por la legislación de seguridad social.

La presidenta del CGCEE considera que la medida responde parcialmente a una reivindicación histórica del propio Consejo. “Efectivamente corrige un problema histórico que ya había sido señalado por el CGCEE en varias ocasiones y amplía la protección a españoles que no sean ni trabajadores ni pensionistas, lo cual es muy buena noticia”, afirmó.

Hasta ahora, la cobertura sanitaria para los españoles residentes fuera del país estaba más limitada y en muchos casos vinculada a situaciones específicas como ser pensionista o trabajador. Con el nuevo texto, el acceso se amplía a un mayor número de personas, lo que supone un avance en la protección de los derechos de la ciudadanía española en el exterior.

No obstante, la presidenta del CGCEE recordó que el Consejo había trasladado al Gobierno varias propuestas adicionales que finalmente no se han incorporado al texto definitivo. “Sigue dejando fuera muchos aspectos clave que desde el Consejo señalamos en uno de nuestros últimos informes”, explicó.

Entre las medidas defendidas por el órgano consultivo figuraban la ampliación de la reforma a todos los españoles y no solo a los de origen, así como cambios en el reconocimiento de los beneficiarios familiares. “Habíamos pedido, entre otros aspectos, que la reforma fuese para todos los españoles y no solo los de origen; que la cobertura para los familiares pudiese darse al margen de que acompañen o no al titular; la ampliación del concepto de familia a ascendientes u otros familiares dependientes; o la revisión de los criterios de discapacidad para mayores de 26 años residentes en países con normativas divergentes”, detalló.

Según Alonso, la incorporación de estas propuestas permitiría adaptar mejor la normativa a la realidad de las comunidades españolas en el exterior, donde las estructuras familiares y las condiciones administrativas pueden ser muy diversas.

“El Consejo entiende que su aplicación reforzaría la coherencia del derecho reconocido, evitaría situaciones de desigualdad y permitiría dar respuesta a configuraciones familiares muy frecuentes en la España del exterior”, añadió.

A pesar de estas carencias, desde el CGCEE consideran que el decreto supone un paso adelante en el reconocimiento de derechos sanitarios para los ciudadanos españoles que viven fuera del país.“En resumen, desde el CGCEE celebramos el avance que supone este real decreto para la ciudadanía en el exterior, pero al mismo tiempo mantenemos nuestro compromiso de seguir abordando con el Ministerio de Sanidad las mejoras pendientes”, señaló Alonso.

La presidenta concluyó reafirmando el objetivo de avanzar hacia una cobertura plenamente inclusiva: “que todas las personas con nacionalidad española residentes fuera del país, y todas sus familias, puedan ejercer su derecho a la atención sanitaria en España sin excepciones ni discriminaciones”.