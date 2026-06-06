El CGCEE y el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes exploran vias de colaboracion upara mejorar la atención a migrantes y españoles en el exterior

El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes (FISI) y el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) mantuvieron un encuentro de trabajo para analizar posibles vías de colaboración y fortalecer la coordinación entre ambos órganos consultivos vinculados al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La reunión, que supone una primera toma de contacto formal entre las dos instituciones, permitió intercambiar información sobre sus estructuras de funcionamiento, sus principales líneas de trabajo y los retos que afrontan en el desarrollo de sus funciones. Entre los objetivos compartidos destacan la mejora de la visibilidad institucional, el fortalecimiento de la comunicación con la ciudadanía y una mayor coherencia en las políticas migratorias y consulares.

Uno de los asuntos que centró el debate fue la disparidad de criterios aplicada por algunas oficinas consulares en materias relacionadas con la nacionalidad española, la documentación y la atención a los ciudadanos residentes en el exterior. Los representantes del CGCEE expresaron su preocupación por determinadas prácticas administrativas que, en algunos casos, podrían derivar en la pérdida involuntaria de la nacionalidad española, así como por la insuficiente información que reciben los ciudadanos sobre sus derechos y obligaciones.

Durante el encuentro también se puso de manifiesto una problemática común: la limitación de recursos humanos y materiales. Tanto el FISI como el CGCEE señalaron que gran parte de su actividad depende del compromiso voluntario de sus miembros, mientras que los plazos establecidos para la elaboración de informes y dictámenes suelen resultar ajustados.

Reunión del CGCEE y el FISI | CGCEE

Con el objetivo de mejorar su capacidad de influencia y respuesta, ambas instituciones estudiaron fórmulas para reforzar la cooperación mutua. Entre las propuestas planteadas figuran la creación de canales permanentes de comunicación, una mayor presencia en redes sociales y la posibilidad de incorporar la figura de “invitados permanentes” en sus respectivos espacios de trabajo.

Asimismo, se abordó la elaboración de informes conjuntos sobre cuestiones de especial interés para la ciudadanía migrante y residente en el exterior, como los procesos de homologación de títulos, las políticas de retorno y la participación electoral.

Al término de la reunión, los participantes coincidieron en que comparten numerosos desafíos y valoraron positivamente la apertura de un espacio de diálogo que podría traducirse en iniciativas conjuntas en los próximos meses. El encuentro concluyó con el compromiso de seguir explorando mecanismos de colaboración que permitan mejorar la atención y la representación de las personas migrantes y de la ciudadanía española en el exterior.