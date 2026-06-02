El CGCEE plantea al Gobierno mejoras en la protección social de los españoles en el exterior

La presidenta del CGCEE, Violeta Alonso Peláez, y el consejero general por CSIF, Pablo Puertas Sabasta, con el secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez Corujo

La presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), Violeta Alonso Peláez, y el consejero general por CSIF, Pablo Puertas Sabasta, mantuvieron el pasado 29 de mayo una reunión con el secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez Corujo, para abordar diversas cuestiones que afectan a los trabajadores y ciudadanos españoles residentes en el exterior.

Durante el encuentro, los representantes del CGCEE trasladó varias propuestas aprobadas por el pleno del organismo, centradas en mejorar la protección social y garantizar la igualdad de derechos de distintos colectivos de españoles fuera de España.

Entre las principales demandas figura la necesidad de clarificar el acceso a la Seguridad Social española del personal laboral en el exterior (PLEX) que adquiere la nacionalidad española una vez iniciada su relación laboral. Desde el Consejo se destacó que esta situación no está contemplada de forma expresa en los convenios bilaterales de Seguridad Social, lo que puede generar situaciones de desprotección que requieren una solución específica.

Otro de los asuntos planteados fue la igualdad en la aplicación del complemento para la reducción de la brecha de género en las pensiones contributivas. El CGCEE solicitó garantizar un tratamiento no discriminatorio para las personas que han desarrollado su carrera profesional entre España y Alemania, de modo que puedan acceder a este complemento en igualdad de condiciones.

Asimismo, reclamaron la inclusión del personal laboral de los centros educativos públicos españoles en el exterior dentro del ámbito de aplicación de la Resolución de 12 de agosto de 2025 sobre asimilación a funcionarios. El objetivo es facilitar su acceso a la cotización en la Seguridad Social española.

Según informó el CGCEE, el secretario de Estado mostró disposición a estudiar las iniciativas presentadas y a avanzar en posibles soluciones técnicas para cada una de ellas. El organismo confía en que en las próximas semanas puedan producirse avances concretos que permitan dar respuesta a estas reivindicaciones de la ciudadanía española residente en el exterior.