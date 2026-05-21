Más de cincuenta socios de la Casa de Andalucía en Curitiba descubren Andalucía en un viaje de veinte días

La delegación de la Casa de Andalucía en Curitiba durante un encuentro con el director general de Andalucía Global

Más de cincuenta socios de la Casa de Andalucía de Curitiba (Brasil) — entre los que se encontraban andaluces, descendientes y simpatizantes de Andalucía — han viajado a la comunidad andaluza para conocer varias provincias durante veinte días y disfrutar de la Feria de Abril.

El viaje incluyó una reunión en Sevilla con el director general de Andalucía Global de la Junta de Andalucía, Jorge Vázquez, con una representación de la Casa de Andalucía. El encuentro tuvo lugar en la sede de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, situada en la Casa Rosa, en la capital andaluza. Durante esa reunión, Blanca Hernando Barco, presidente de la Casa de Andalucía, Aurelio Baggio, director del Grupo Luna de Sevilla de la entidad, y Maureen Lucia Nascimento, directora de Folclore, explicaron con detalle las actividades y proyectos que desarrolla la entidad, centrados en la difusión de la cultura andaluza en Brasil.

La delegación de la Casa de Andalucía durante su encuentro con Jorge Vázquez | Casa de Andalucía de Curitiba

Asimismo, el director general mostró interés por la situación de la colectividad andaluza en Curitiba, ciudad que ha incrementado considerablemente el número de andaluces tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática. Durante la visita, los representantes fueron obsequiados con la bandera de Andalucía para la entidad, además de un recuerdo para cada integrante que viajó a Andalucía, como símbolo de hermanamiento y vínculo cultural.

Durante el viaje, los participantes se alojaron en la Red de Albergues Juveniles de Andalucía y, según explicó la presidenta de la Casa de Andalucía, “quedamos maravillados con las instalaciones y con la atención recibida; nos sentimos como en casa. Son instalaciones sencillas, pero muy apropiadas. Además, gracias al convenio de nuestra entidad con Inturjoven, conseguimos precios muy accesibles”, destacó.

El Grupo de Curitiba durante su estancia cultural en Sevilla | Casa de Andalucía de Curitiba

El principal objetivo del viaje era vivir la Feria de Abril. Muchos de los socios no conocían la celebración, por lo que permanecieron cinco días en Sevilla. “Sevilla tiene un color especial”, como reza la conocida canción, fue una frase repetida entre los participantes, que vivieron jornadas intensas, marcadas por la emoción y el impacto visual de una fiesta única: los trajes tradicionales, los caballos, los coches de caballos y las casetas.

El recorrido cultural comenzó en Córdoba, con la visita obligada a la Mezquita-Catedral, uno de los grandes símbolos del patrimonio andaluz. En Granada, los viajeros recorrieron la Alhambra, el Albaicín, el zoco y la Catedral, adentrándose en la riqueza histórica y monumental de la ciudad nazarí. Ya en Málaga, descubrieron enclaves tan emblemáticos como Gibralfaro, Nerja y Torremolinos, además de disfrutar del encanto de los pueblos blancos andaluces.

Visita a Itálica | Casa de Andalucía de Curitiba

Además, en Sevilla, el grupo visitó algunos de los espacios más representativos de la ciudad, entre ellos el Real Alcázar, la Giralda, la Plaza de España e Itálica, un itinerario de alto valor histórico y cultural.

El Grupo Folclórico de la Casa de Andalucía, que también participó en el viaje, tuvo el placer de bailar sevillanas en la emblemática Plaza de España de Sevilla, así como en diversos monumentos y espacios históricos visitados a lo largo del recorrido, llevando la alegría y el arte andaluz a cada destino.

Los representantes de la Casa de Andalucía en Curitiba en la aldea del Rocio | La Región Internacional

Para finalizar el itinerario, el grupo visitó el Monasterio de La Rábida, lugar cargado de historia donde Cristóbal Colón se alojó durante su estancia en España, y posteriormente Palos de la Frontera, desde donde partieron las carabelas rumbo a América.

No podía faltar en este emotivo viaje, una visita a la aldea de El Rocío, para - desde allí - regresar a Brasil con su bendición y con las energías renovadas de cara a la preparación de Fiesta del Rocío, pero esta vez en Curitiba.