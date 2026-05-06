Coalición Canaria logra la mayoría absoluta en el Consejo de Residentes Españoles de Venezuela

Coalición Canaria ha ganado las elecciones al Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Venezuela celebradas el pasado 3 de mayo, alcanzando el 54,70% de los votos en unos comicios con cinco candidaturas y una elevada participación de la ciudadanía española residente en el país.

Según los resultados oficiales, la formación nacionalista obtuvo 4.741 votos de un total de 8.668, lo que le permite revalidar su posición como primera fuerza entre la colectividad española en Venezuela, en su mayoría de origen canario. En segundo lugar se situó la coalición SEU (PP y VOX), con el 21,4% de los sufragios, seguida por otras candidaturas con menor respaldo, entre ellas Alianza Progresista, vinculada al PSOE, que obtuvo el 4,21%.

El resultado electoral, según Coalición Canaria respalda el papel de la candidatura liderada en el ámbito consular por Isabel Jara, y consolida la continuidad del trabajo desarrollado en los últimos años por la organización en el país.

Desde la formación, el secretario ejecutivo de Políticas en el Exterior e Interculturalidad, José Téllez, ha señalado que la participación registrada “es una de las más altas de los últimos procesos” y ha subrayado que el resultado “avala el compromiso de Coalición Canaria no solo con las islas, sino también con la ciudadanía canaria y española en el exterior”.

El proceso electoral, celebrado en distintos centros de votación repartidos por Venezuela, transcurrió con normalidad y contó con una participación superior a la de anteriores convocatorias, lo que ha sido interpretado por la formación como una muestra del interés creciente de la comunidad española en la vida institucional y representativa.

Tras los resultados, el Comité Electoral se reunía el pasado martes para distribuir los consejeros del CRE entre las candidaturas en función del sistema de cociente electoral, lo que permitirá configurar el nuevo órgano de representación de los residentes españoles en el país.