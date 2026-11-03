CODEU señala la falta de representación política de la diáspora española y su distanciamiento de los partidos

La Coalición de Descendientes de Españoles Unidos (CODEU) analiza la relación entre la diáspora española y los partidos políticos en una reflexión sobre las causas de la limitada participación electoral de los ciudadanos residentes en el extranjero. En un artículo de opinión titulado Una diáspora sin hogar político, su vicepresidente, Yeobany Vázquez Pardo, sostiene que la desafección electoral no puede entenderse únicamente como apatía o como consecuencia de los obstáculos burocráticos, sino que responde, en gran medida, a décadas de desencuentro entre los españoles del exterior y unas formaciones políticas que no han conseguido establecer una relación sólida y estable con ellos.

El texto parte de la vinculación histórica de España con la emigración y recuerda que millones de españoles abandonaron el país por motivos económicos, políticos o familiares, mientras sus descendientes mantienen vínculos afectivos, culturales y jurídicos con España. Sin embargo, Vázquez Pardo advierte de que muchos de ellos sienten que su voz apenas tiene relevancia cuando llega el momento de participar en el debate político nacional.

A su juicio, los partidos suelen recordar la existencia de la diáspora durante las campañas electorales o cuando determinadas reformas legales afectan al voto exterior, pero la atención desaparece una vez superada la coyuntura electoral. «Esta dinámica ha generado una percepción ampliamente extendida de instrumentalización: el emigrante y sus descendientes son vistos como potenciales votos, pero raramente como ciudadanos con necesidades específicas y permanentes», señala.

El vicepresidente de CODEU considera que esta falta de continuidad dificulta la movilización política de una comunidad que no encuentra fuerzas políticas que comprendan sus preocupaciones, defiendan sus intereses o incorporen sus demandas a los programas de gobierno. La falta de identificación con los partidos, añade, se alimenta de una sensación persistente de distancia respecto a las instituciones.

Entre las cuestiones que, según expone, apenas ocupan espacio en la agenda pública se encuentran los problemas relacionados con la nacionalidad, los servicios consulares, el reconocimiento documental, las pensiones, la fiscalidad internacional y el retorno. Cuando estos asuntos llegan al debate político, afirma, suelen hacerlo de manera puntual y reactiva, sin formar parte de una estrategia a largo plazo.

Vázquez Pardo relaciona esta situación con lo que denomina "desvinculación cívica": cuando los ciudadanos dejan de percibir que su participación puede producir cambios reales, también disminuye su motivación para implicarse en los procesos electorales. En este sentido, subraya que la decisión de votar o no hacerlo no responde exclusivamente a un cálculo racional, sino que está condicionada por distintos factores psicológicos y sociales.

Entre ellos menciona la inseguridad que generan los procesos administrativos relacionados con la situación jurídica, laboral o familiar de los españoles residentes en el extranjero. También alude a la vulnerabilidad de quienes viven entre dos países y pueden encontrar dificultades para sentirse plenamente representados por las instituciones de ambos lugares.

El miedo a perder derechos adquiridos, a cambios legislativos imprevisibles, a modificaciones en los criterios de acceso a la nacionalidad o a una reducción de los servicios consulares constituye otro de los elementos que recoge el análisis. A ello se suman la ansiedad provocada por la acumulación de trámites, las demoras administrativas y la falta de información clara, así como la sensación de impotencia de quienes creen que sus problemas seguirán sin respuesta independientemente de quién gobierne.

En la segunda parte de su reflexión, "Una diáspora sin hogar político", el vicepresidente de CODEU plantea que la comunidad española en el exterior carece actualmente de un espacio político con el que identificarse. "Existen discursos, promesas e iniciativas parciales, pero ningún proyecto transversal ha logrado consolidar una relación duradera con los españoles del exterior", afirma.

Según Vázquez Pardo, la mayoría de los partidos ha abordado las cuestiones migratorias desde perspectivas fragmentadas, sin desarrollar una visión estratégica de largo plazo. Como consecuencia, amplios sectores de la diáspora sienten que deben elegir entre opciones políticas que no los conocen, no los representan o simplemente no los consideran prioritarios.

El autor insiste en que la falta de motivación para votar no debe interpretarse como indiferencia hacia España. Al contrario, considera que, en muchos casos, refleja una profunda decepción con unas estructuras políticas que no han sabido transformar el vínculo emocional con el país en un verdadero espacio de participación ciudadana.

La reflexión concluye con una advertencia sobre la relación entre los partidos y los ciudadanos residentes en el extranjero: mientras las formaciones políticas continúen acercándose a la diáspora únicamente desde una lógica electoralista y no desde una voluntad real de representación, será difícil revertir la situación. «La confianza política no se reclama; se construye», sostiene Vázquez Pardo.

El vicepresidente de CODEU cierra su artículo con una pregunta que resume el planteamiento de su análisis: "¿Por qué, después de tantos años, ningún partido español ha logrado convencerla de que su participación importa realmente?W.