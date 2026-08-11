La colectividad vasca de Chile celebra su 19º aniversario con tradición y espíritu de comunidad
CUMPLEAÑOS FELIZ
La celebración reunió a socios, familiares y amigos en el Estadio Español de Las Condes en torno a la música, la danza y las raíces culturales de Euskal Herria
La colectividad vasca de Chile conmemoró su 19° aniversario en una emotiva ceremonia realizada en el Estadio Español de Las Condes. La jornada reunió a socios, familiares y amigos en torno a la fe, la música y las danzas tradicionales, reafirmando el vínculo con las raíces culturales de Euskal Herria.
La ceremonia religiosa fue celebrada en la Capilla del Estadio Español por el padre Alfredo Calvo Gil, párroco de la institución, y estuvo acompañada por el coro vasco, que aportó solemnidad y emoción con sus cantos.
Al término de la misa, el grupo de danzas vascas ofreció una presentación que incluyó varios bailes tradicionales. Cada coreografía se convirtió en un viaje sonoro y visual hacia la memoria de los ancestros, evocando la riqueza cultural transmitida de generación en generación.
Tras la ceremonia, los asistentes compartieron un vino de honor, acompañado de música y danzas vascas. El ambiente festivo reforzó la fraternidad entre socios y amigos, consolidando el espíritu de comunidad que caracteriza a la colectividad.
La celebración del 19° aniversario no solo fue un homenaje a la tradición, sino también una reafirmación del compromiso de la Colectividad Vasca de Chile con la preservación y difusión de su cultura.
Con entusiasmo y orgullo, los socios proyectan seguir fortaleciendo este legado para las futuras generaciones.
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