La colectividad vasca de Chile celebra su 19º aniversario con tradición y espíritu de comunidad

La colectividad vasca de Chile conmemoró su 19° aniversario en una emotiva ceremonia realizada en el Estadio Español de Las Condes. La jornada reunió a socios, familiares y amigos en torno a la fe, la música y las danzas tradicionales, reafirmando el vínculo con las raíces culturales de Euskal Herria.

Bailes tradicionales durante el aniversario | René Ossés

La ceremonia religiosa fue celebrada en la Capilla del Estadio Español por el padre Alfredo Calvo Gil, párroco de la institución, y estuvo acompañada por el coro vasco, que aportó solemnidad y emoción con sus cantos.

Al término de la misa, el grupo de danzas vascas ofreció una presentación que incluyó varios bailes tradicionales. Cada coreografía se convirtió en un viaje sonoro y visual hacia la memoria de los ancestros, evocando la riqueza cultural transmitida de generación en generación.

Celebración de la eucaristía | René Osses

Tras la ceremonia, los asistentes compartieron un vino de honor, acompañado de música y danzas vascas. El ambiente festivo reforzó la fraternidad entre socios y amigos, consolidando el espíritu de comunidad que caracteriza a la colectividad.

La celebración del 19° aniversario no solo fue un homenaje a la tradición, sino también una reafirmación del compromiso de la Colectividad Vasca de Chile con la preservación y difusión de su cultura.

Danzantes durante la celebración | René Ossés

Con entusiasmo y orgullo, los socios proyectan seguir fortaleciendo este legado para las futuras generaciones.