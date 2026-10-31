Compromiso Asturias valora positivamente la llegada de Wizz Air y de Iberia, pero advierte de la fragilidad de la conectividad aérea

Compromiso Asturias, la asociación de profesionales de la diáspora, valora positivamente las nuevas conexiones aérea del Principado para la temporada de invierno 2026-2027, especialmente la llegada de la compañía Wizz Air y el regreso de Iberia a la ruta con Madrid. Sin embargo, la asociación advierte de que Asturias continúa teniendo una conectividad vulnerable por la elevada dependencia de una sola aerolínea y la ausencia de conexiones directas con algunos de los principales centros aeroportuarios europeos.

Según el análisis difundido por la entidad, el aeropuerto de Asturias dispone esta temporada de 23 conexiones regulares, 15 nacionales y ocho internacionales, hasta el próximo 27 de marzo de 2027. Aunque la oferta es inferior a la del verano, supera la de anteriores temporadas de invierno.

Una de las principales novedades es la entrada de Wizz Air, que comienza a operar en Asturias con tres rutas: Londres-Luton, Valencia y Madrid. La compañía conecta con la capital británica los martes, jueves y domingos, mientras que la ruta con Valencia está prevista desde el 2 de noviembre y la de Madrid desde el día 4, con cuatro frecuencias semanales.

La competencia en el enlace con Madrid también ha propiciado el regreso de Iberia, que prevé recuperar la ruta a partir de diciembre, principalmente a través de su filial Air Nostrum. Air Europa mantiene igualmente sus vuelos con la capital, mientras que Volotea deja de operar esta conexión.

Para Compromiso Asturias XXI, la mayor competencia en la ruta madrileña puede traducirse en mejores precios y horarios. Además, la recuperación de Iberia facilitará los enlaces con su red de vuelos de largo recorrido, una oportunidad especialmente relevante para los viajes de negocios internacionales.

No obstante, la asociación pone el foco en la dependencia de Volotea, que opera 18 de las 23 conexiones disponibles y constituye el principal soporte de la actividad del aeropuerto, pese a encontrarse en preconcurso de acreedores. Muchas de sus rutas en exclusiva cuentan con apoyo de concursos de promoción turística.

El análisis también advierte de que durante el invierno se suspenden las conexiones directas con Dublín, Ámsterdam, Fráncfort y Múnich, debido a la interrupción estacional de los vuelos de Aer Lingus, KLM y Lufthansa. Esta situación reduce las posibilidades de conexión con importantes centros de distribución aérea europeos.

La entidad señala que Madrid será la principal puerta de entrada a Asturias para quienes viajen desde América, Asia u Oriente Medio, mientras que Londres, París, Bruselas, Lisboa, Oporto y varias ciudades italianas mantienen conexiones directas con el Principado.

Compromiso Asturias XXI considera que disponer de una conectividad aérea estable y diversificada durante todo el año resulta fundamental para atraer inversión, talento y turismo. Por ello, asegura que continuará trabajando con sus asociados y las instituciones para mejorar las conexiones de Asturias y reforzar su competitividad.