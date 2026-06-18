La comunidad canaria de Montevideo celebra el 300 aniversario de su fundación con un encuentro en la Escuela Pública Islas Canarias
ANIVERSARIO
El alumnado del centro uruguayo interpretó el himno de Canarias durante un acto que refuerza los vínculos históricos entre el archipiélago y la colectividad canaria en América
La Escuela Pública Islas Canarias de Montevideo acogió este miércoles un encuentro institucional enmarcado en el programa de conmemoración del 300 aniversario de la fundación canaria de la capital uruguaya, una celebración que pone en valor los lazos históricos, culturales y sociales entre Canarias y Uruguay.
Durante el acto, los niños y niñas del centro interpretaron el himno de Canarias, en una jornada dedicada a reforzar la identidad y la memoria de la comunidad canaria en el exterior.
El encuentro forma parte de las actividades organizadas con motivo del 300 aniversario de la fundación canaria de Montevideo, una efeméride que recuerda la llegada de familias canarias a la ciudad y su contribución al desarrollo social y cultural de Uruguay.
Al acto asistieron el viceconsejero del Gobierno de Canarias, Octavio Caraballo, y el director general de Migraciones, José Téllez.
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