La comunidad española de Remscheid se reúne con el nuevo cónsul general de España

La Asociación de Padres de Familia Españoles de Remscheid acogió un encuentro con el nuevo cónsul general de España, Francisco Javier Sanabria Valderrama, en el que participaron representantes del Consulado General y de la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

La reunión se desarrolló en un ambiente cercano y cordial, con una ronda de presentaciones y un almuerzo compartido que favoreció el intercambio de experiencias y la creación de nuevos contactos. También asistieron Carolina Rodríguez, del Departamento de Asuntos Sociales del Consulado, y Emilio Ayala de la Hoz, jefe de la oficina de la Consejería en Düsseldorf.

Durante el encuentro, los asistentes pudieron trasladar sus necesidades, preocupaciones y propuestas, así como compartir los principales retos a los que se enfrenta la comunidad española en Alemania. Asimismo, se destacó el éxito de la aplicación Vivess, destinada a facilitar gestiones relacionadas con las pensiones.

Por su parte, la Consejería recomendó priorizar el contacto por correo electrónico siempre que sea posible, debido a las limitaciones para atender todas las llamadas telefónicas, y recordó que su oficina de asesoramiento está disponible para apoyar a la ciudadanía española.

La iniciativa permitió reforzar el diálogo entre la comunidad española y sus instituciones, creando un espacio de escucha y colaboración para dar visibilidad a sus inquietudes.