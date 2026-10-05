¡Adentro! reúne a mayores hispanohablantes en Alemania para formarse como animadores socioculturales

El programa ¡Adentro!® de formación de mayores hispanohablantes como animadores socioculturales celebrará su Seminario II-2026 con un programa centrado en la salud, el bienestar, las relaciones sociales, los derechos de las personas mayores y el uso de las nuevas tecnologías.

La formación se desarrollará en formato híbrido, con participantes presenciales en la Bischöfliche Akademie Aachen, en Aquisgrán, y asistentes conectados a través de la plataforma Zoom. La coordinación correrá a cargo de Vicente Riesgo Alonso, presidente de la Academia Española de Formación (AEF).

El seminario comenzará con la presentación del programa y de los participantes, seguida de una sesión de trabajo destinada a los multiplicadores de ¡Adentro!® en los grupos de personas mayores. La jornada inaugural incluirá además varios talleres de formación básica sobre la enfermedad de Parkinson, ejercicios para mantener el cerebro en forma y el uso de las tecnologías digitales entre las personas mayores.

Durante la segunda jornada, el programa abordará cuestiones relacionadas con el conocimiento personal y el trabajo biográfico, los mitos y estereotipos sobre la vejez y la asertividad, con especial atención a la capacidad de saber decir «no».La formación continuará por la tarde con contenidos sobre los efectos del ejercicio físico en el sistema inmunitario y la salud, ejercicios de concentración, reacción y coordinación, así como música, baile y deporte como herramientas para favorecer la salud y el bienestar de las personas mayores.

Otro de los bloques estará dedicado al derecho social en Alemania, con información sobre cuestiones relevantes para los mayores, como el seguro de pensiones, el seguro sanitario y el seguro de cuidados.

La jornada del sábado se completará con ejercicios de movimiento y relajación, un espacio dedicado a la espiritualidad, la posibilidad de participar en una celebración eucarística y la XXXIII Asamblea General de la Confederación de Asociaciones de Padres de Familia en Alemania, además de una velada de convivencia.

El domingo, el seminario retomará los contenidos formativos con sesiones sobre los pensamientos irracionales y las pautas para comprenderlos y manejarlos, el sentido, los vínculos y la esperanza en la vida de los adultos mayores, y la gestión de comportamientos agresivos en los grupos de mayores.

El encuentro concluirá con una sesión de evaluación y perspectivas, dirigida por Vicente Riesgo, antes del cierre y la despedida de los participantes presenciales.

La organización contará con voluntarios para las tareas de apoyo, mientras que Cristina Fernández, secretaria del Departamento de Asuntos Escolares y Formación de Adultos, asumirá la logística y organización. La moderación digital y el apoyo técnico estarán a cargo de Carlos Sierra y Enriqueta Nazario, vicepresidente y secretaria de la Confederación, respectivamente.

El programa ¡Adentro!® está impulsado conjuntamente por la Academia Española de Formación, la Confederación de Asociaciones Españolas de Padres de Familia en la República Federal de Alemania y el Departamento de Formación de las Comunidades Católicas de Lengua Española en Alemania, con el apoyo del Land de Renania del Norte-Westfalia y de la Dirección General de Migraciones de España.