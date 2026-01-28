El Congreso "Lo que de verdad importa" llena de valores el Auditorio de León

Ponerse en la piel de los demás, avanzar pese a las dificultades, ser tenaces, luchar por los sueños y hacerlo desde la generosidad y el respeto fueron algunos de los valores que sobrevolaron el Congreso "Lo que de verdad importa", celebrado este martes en el Auditorio Ciudad de León.

Más de 700 estudiantes y jóvenes procedentes de León y Asturias participaron en esta cita impulsada por la Fundación Lo Que De Verdad Importa, que contó un año más —y ya son cinco consecutivos— con el apoyo de la Fundación CEPA y del Museo de la Emigración Leonesa (MeL), entidades comprometidas con la educación en valores y la transmisión de mensajes que ayuden a construir una sociedad más empática y solidaria.

El Museo de la Emigración Leonesa, referente en la preservación de la memoria migratoria y de las historias de superación ligadas al esfuerzo y al arraigo, respalda este congreso por su clara conexión con los valores que promueve: resiliencia, tenacidad y compromiso con los demás. Desde el MeL se subraya "la importancia de acercar estos testimonios a los jóvenes para ayudarles a reflexionar sobre su propio proyecto vital"

La jornada fue inaugurada por el alcalde de León, José Antonio Diez, quien animó a los asistentes a perseguir sus sueños sin olvidar la responsabilidad social y el respeto a los demás. Entre los ponentes destacó Brianeitor, creador de contenidos y referente para miles de jóvenes, que compartió su experiencia vital marcada por una atrofia muscular degenerativa, poniendo en valor la capacidad de adaptación y la importancia de no rendirse.

El empresario y cocinero Nino Redruello trasladó un mensaje centrado en el esfuerzo, la formación y la constancia como claves del éxito profesional, mientras que Fabiola Martínez, impulsora de la Fundación Kike Osborne, abordó la necesidad de transformar las experiencias personales difíciles en acciones solidarias al servicio de los demás.

La Fundación Lo Que De Verdad Importa, junto a la Fundación CEPA y el Museo de la Emigración Leonesa, cerró una edición marcada por el lleno absoluto del auditorio y por el impacto emocional de los testimonios compartidos, reafirmando el valor de este congreso como un espacio para recordar a las nuevas generaciones qué es lo que de verdad importa en la vida.