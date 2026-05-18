El consejero de Ordenación del territorio visita el Centro Asturiano de Barcelona en el Día de les Lletres Asturianes

DÍA DE LAS LETRAS ASTURIANAS

Ovidio Zapico participó en una jornada cultural junto a la colectividad asturiana en Cataluña y destacó el papel de los centros asturianos en la conservación de la lengua y la cultura fuera de Asturias

Ovidio Zapico recibe una placa de manos del presidente del Centro Asturiano
Ovidio Zapico recibe una placa de manos del presidente del Centro Asturiano | Gobierno de Asturias

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado, Ovidio Zapico, visitó este viernes el Centro Asturiano de Barcelona en una jornada dedicada a la cultura y a la convivencia con la colectividad asturiana residente en Cataluña.

Durante su estancia en la entidad, el consejero asistió a la conferencia ¿Qué ye el teatru costumista?, impartida por Sergio Buelga, así como a la proyección de la obra teatral Tía Miseria.

Zapico compartió además con los socios y socias del centro la celebración organizada con motivo del Día de les Lletres Asturianes, una cita en la que destacó la importancia de mantener viva la lengua y la cultura asturianas más allá del territorio autonómico.

El consejero también pudo conocer de primera mano las instalaciones, actividades y proyectos que impulsa el Centro Asturiano de Barcelona, una entidad histórica vinculada a la emigración asturiana que desarrolla durante todo el año iniciativas culturales y sociales orientadas a la difusión de Asturias en Cataluña.

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