El consejero de Ordenación del territorio visita el Centro Asturiano de Barcelona en el Día de les Lletres Asturianes

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado, Ovidio Zapico, visitó este viernes el Centro Asturiano de Barcelona en una jornada dedicada a la cultura y a la convivencia con la colectividad asturiana residente en Cataluña.

Durante su estancia en la entidad, el consejero asistió a la conferencia ¿Qué ye el teatru costumista?, impartida por Sergio Buelga, así como a la proyección de la obra teatral Tía Miseria.

Zapico compartió además con los socios y socias del centro la celebración organizada con motivo del Día de les Lletres Asturianes, una cita en la que destacó la importancia de mantener viva la lengua y la cultura asturianas más allá del territorio autonómico.

El consejero también pudo conocer de primera mano las instalaciones, actividades y proyectos que impulsa el Centro Asturiano de Barcelona, una entidad histórica vinculada a la emigración asturiana que desarrolla durante todo el año iniciativas culturales y sociales orientadas a la difusión de Asturias en Cataluña.