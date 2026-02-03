La Generalitat pone en valor a las casas regionales como espacios de "convivencia y puentes culturales" con la Comunitat Valenciana

La Generalitat Valenciana reivindicó el papel de las Casas Regionales como auténticos "motores de convivencia y como puentes culturales" entre territorios, durante la inauguración del 5º Encuentro de Centros y Casas Regionales de España, celebrado en València.

El acto de apertura contó con la participación de la secretaria autonómica de Transparencia y Participación, Carmen Uriol, quien destacó la labor que desarrollan estas entidades para mantener vivas las tradiciones, el folclore y las raíces de sus lugares de origen, al tiempo que enriquecen el tejido social valenciano a través del intercambio cultural y los valores de la convivencia.

Uriol subrayó que los centros y casas regionales “realizan una labor fundamental para preservar la identidad cultural de sus comunidades y para compartirla con el conjunto de la sociedad valenciana”, convirtiéndose en espacios de encuentro, integración y cohesión social.

Durante su intervención, la secretaria autonómica dedicó una mención especial a la Casa de Soria en València, recientemente distinguida por la Junta de Castilla y León como el mejor Centro Castellano-Leonés de España, un reconocimiento concedido entre más de un centenar de entidades repartidas por todo el país.

En el tradicional corte de cinta participaron también el presidente de la Federación de Casas Regionales de España, Ricardo Ibáñez, y el director general de Participación del Ayuntamiento de València, Julio Aguado. Tras el acto oficial, las autoridades realizaron un recorrido por las casetas instaladas en la plaza exterior del centro comercial Nuevo Centro, donde conocieron de primera mano la oferta gastronómica, artesanal y cultural de las distintas delegaciones, acompañados por las reinas de cada comunidad.

El 5º Encuentro de Centros y Casas Regionales de España se desarrolló a lo largo de tres jornadas abiertas al público y ofreció un amplio programa de actividades que incluyó actuaciones musicales, bailes tradicionales, corales, rondallas y propuestas participativas, con el objetivo de acercar al público la diversidad cultural de las distintas regiones.

En esta edición participaron trece entidades que representaron la pluralidad cultural de España en la Comunitat Valenciana, entre ellas los centros aragoneses de Puerto de Sagunto y València; las casas de Andalucía de Puerto de Sagunto y València; las casas regionales de Melilla, Cantabria, Murcia, Albacete, Asturias, Soria y Canarias; el Centro Gallego; la Casa de Daimieleños; y el Centro Castellano y Leonés.