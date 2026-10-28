La Consellería de Emprego eleva su presupuesto a 507,5 millones de euros en 2027

La Consellería de Emprego, Comercio e Emigración impulsará en 2027 las políticas de prevención y bienestar laboral y avanzará en la conexión de la formación con las necesidades del tejido productivo y con los incentivos a la contratación, incorporando por primera vez una línea específica que vincula la cualificación con el emprendimiento, para impulsar nuevas oportunidades de empleo e iniciativas empresariales en el territorio. Además, continuará avanzando en otras áreas clave, como la atracción de talento, en un año en el que la Xunta espera que el Gobierno central haya materializado el traspaso de las competencias sobre las autorizaciones iniciales de trabajo.

Así lo explicó el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, el pasado martes por la tarde, durante su comparecencia en la Comisión 3.ª de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento gallego para presentar las cuentas de su departamento para el próximo año, que crecen un 2,46% hasta superar los 507,5 M€. Entre las principales novedades, destacó la inversión de 5 M€

En cuanto a las políticas dirigidas a los gallegos que viven en el exterior, se pondrán en marcha medidas para favorecer el retorno, atraer talento y apoyar la integración sociolaboral. Entre las partidas previstas figuran más de cuatro millones de euros para los programas Retorna Cualifica Emprego y de atracción de talento, 2,8 millones para ayudas extraordinarias al retorno y 2,5 millones en becas de excelencia para jóvenes residentes en el extranjero.

Las cuentas también incluyen 1,7 millones de euros para convenios con entidades del tercer sector que faciliten la integración sociolaboral de personas migrantes recién regularizadas, así como 1,5 millones para rehabilitar viviendas en el medio rural destinadas a trabajadores. Además, el Gobierno gallego prevé elaborar la hoja de ruta de la nueva Estratexia Galicia Retorna para 2027.

Formación y apoyo al empleo

La formación será otro de los ejes de las cuentas. La Xunta reserva ocho millones de euros para un plan de capacitación en tecnologías estratégicas europeas y para desarrollar el marco de microcredenciales aprobado en 2026.

La formación dirigida a personas desempleadas superará los 74,5 millones de euros, con iniciativas como las acciones formativas para personas desempleadas (AFD) y Galicia Suma Talento. Para quienes ya están trabajando se destinarán 12,8 millones, incluidos los Bonos Talento Empresa. Mientras que los programas integrados de empleo contarán con 10,2 millones de euros; Rural Activo, con 20 millones, y los talleres duales de empleo, con 45 millones.

En materia de contratación, Galicia Suma Talento: Emprégate dispondrá de cerca de cinco millones de euros para apoyar la contratación indefinida de jóvenes. A esta medida se suman 3,5 millones para personas desempleadas de larga duración y 1,2 millones para fomentar la incorporación de mujeres a sectores con menor presencia femenina.

Las iniciativas dirigidas a la juventud incluyen 7,2 millones para Primera Experiencia Profesional, 4,8 millones para Investigo y 6,5 millones en incentivos a la contratación vinculados al Sistema Nacional de Garantía Juvenil.La Xunta prevé además destinar más de 1,6 millones de euros del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización a la recualificación y reincorporación laboral de personas despedidas del sector de la automoción. A través del Fondo de Transición Justa, se dedicarán más de 2,4 millones a Activa Verde, dirigido a personas afectadas por el cierre de centrales térmicas.

Emprendimiento, comercio y economía social

El apoyo al trabajo autónomo superará los 42 millones de euros. Entre las medidas previstas figura el refuerzo del Bono Remuda, cuya dotación aumentará hasta los 1,7 millones para facilitar el relevo generacional y la continuidad de negocios.

El emprendimiento contará con diez millones de euros, de los que 1,5 millones se dirigirán a iniciativas surgidas de Rural Activo o de los talleres de empleo. También se prevé crear una red gallega de coliving.

En el ámbito comercial, la Xunta dará continuidad a los Bonos Activa Comercio y prevé crear una red de ferias de ámbito autonómico. Asimismo, impulsará el programa Tendas Vivas para recuperar la actividad comercial en municipios que carecen de ella, modernizará mercados municipales y ampliará la red de Mercados Excelentes.

Por último, la economía social y el cooperativismo dispondrán de 45 millones de euros. Los centros especiales de empleo recibirán 27 millones y las empresas de inserción contarán con cerca de dos millones, un 30 % más que en el ejercicio anterior.