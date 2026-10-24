La Xunta destinará 22,4 millones a la emigración gallega en unos presupuestos de 15.158 millones para 2027

El conselleiro de Emprego y el secretario xeral da Emigración junto a los participantes de Reencontros con Galicia

La Secretaría Xeral da Emigración destinará 22,4 millones de euros a la atención de la diáspora gallega y el retorno en 2027. El departamento que dirige Antonio Rodríguez Miranda mantendrá como principales líneas de actuación las ayudas sociales a los gallegos del exterior, el apoyo a las entidades y los programas de retorno a Galicia.

La partida se enmarca en el proyecto de presupuestos de la Xunta para 2027, que asciende a 15.158 millones de euros, un 6,4% más que en 2026, con un incremento de 918 millones. El Gobierno gallego destaca que el aumento de la capacidad de gasto se financiará con recursos ordinarios, sin recurrir al endeudamiento, tras finalizar las aportaciones europeas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El gasto social será la principal prioridad de las cuentas autonómicas y alcanzará los 11.343 millones de euros, un 7,1% más que este año. Esta cantidad representa tres de cada cuatro euros del presupuesto e incluye incrementos para sanidad, educación, políticas sociales y empleo. Las cuentas también contemplan nuevas rebajas fiscales, más recursos para los ayuntamientos y un refuerzo de las partidas destinadas a vivienda y competitividad empresarial.

Diecisiete millones para la diáspora y el retorno

De los 22,4 millones de euros de la Secretaría Xeral da Emigración, alrededor de 17 millones se dedicarán a programas de apoyo a las comunidades gallegas en el exterior y al retorno, lo que representa cerca del 76% del presupuesto del departamento.

El retorno contará con algo más de 6,5 millones de euros. En el desglose de partidas el proyecto de orzamentos recoge una partida de 2,8 millones de euros para ayudas extraordinarias al retorno y 1,2 millones para apoyar a las personas retornadas que quieran poner en marcha un negocio en Galicia. A estas cantidades se suman 2,55 millones para el programa de Bolsas Excelencia Mocidade Exterior (BEME), que ofrecerá 250 becas a jóvenes gallegos residentes en el extranjero para cursar estudios de máster en universidades públicas gallegas.

Otra de las actuaciones que continuará en 2027 será la Oficina Integral de Asesoramento e Seguimento ao Retorno, que reforzará sus medios personales y materiales e incorporará servicios de orientación laboral y fiscalidad básica a los ámbitos jurídico y social que ya ofrece.

La atención social a la emigración seguirá siendo otra de las líneas principales. La Secretaría mantendrá cerca de cuatro millones de euros para ayudas individuales, dirigidas a unas 6.000 familias que residen fuera de España y atraviesan situaciones de precariedad económica, problemas graves de salud, dependencia, discapacidad o edad avanzada.

Las comunidades gallegas del exterior recibirán cerca de 2,6 millones de euros para gastos de funcionamiento y actividades, mientras que las ayudas para mejorar las infraestructuras y el equipamiento de los centros gallegos se mantendrán en 660.000 euros. Por su parte, programas como Reencontros y Conecta con Galicia, dispondrán de 3,2 millones de euros.

Además, la Consellería de Educación también destinará 892.800 euros a becas de Formación Profesional para 108 jóvenes de la diáspora.

Unas cuentas autonómicas al alza

El proyecto presupuestario de 2027 sitúa el gasto no financiero en una senda de crecimiento, con 918 millones de euros adicionales respecto al ejercicio anterior. Entre las principales partidas destacan los 359 millones más para sanidad, los 239 millones adicionales para educación y los 146 millones de incremento en políticas sociales.

Las cuentas también elevan el Fondo de Cooperación Local hasta los 203 millones de euros, superando por primera vez la barrera de los 200 millones. En conjunto, la financiación destinada a las entidades locales alcanzará los 661 millones, la cifra más alta hasta ahora.

En el ámbito productivo, la Xunta prevé destinar 360 millones de euros, un 7,2% más que en 2026, y mantiene su apuesta por la innovación, la inteligencia artificial y el desarrollo de nuevas infraestructuras científicas.

El proyecto de ley de presupuestos continuará ahora su tramitación parlamentaria, con la previsión de que las cuentas gallegas para 2027 queden aprobadas el próximo 16 de diciembre.