Más de 645.000 expedientes ponen a prueba al Consulado español en Buenos Aires, que admite demoras en los trámites

El Consulado General de España en Buenos Aires ha registrado un total de 645.052 expedientes de solicitud de nacionalidad desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, el 21 de octubre de 2022, hasta su finalización el 22 de octubre de 2025, lo que ha generado un volumen de solicitudes sin precedentes en la historia consular.

Ante esta situación, el propio Consulado ha advertido de que los tiempos de resolución se están viendo afectados de forma “extraordinaria”, debido al elevado número de solicitudes acumuladas. Según la normativa vigente, los expedientes se analizan por orden cronológico de presentación, por lo que aquellos registrados en primer lugar serán también los primeros en resolverse.

Las resoluciones, una vez adoptadas, se comunican directamente a los solicitantes a través del correo electrónico facilitado en el momento de la inscripción, conforme a la legislación en materia de protección de datos.

Limitaciones tecnológicas y medidas de refuerzo

En su boletín informativo de marzo de 2026, el Consulado ha reconocido también las limitaciones de sus sistemas informáticos para gestionar este volumen masivo de expedientes. La infraestructura tecnológica actual no ha logrado procesar con la rapidez necesaria el flujo de solicitudes digitales, provocando demoras significativas.

Para hacer frente a esta situación, se han puesto en marcha diversas medidas orientadas a mejorar el rendimiento del sistema. Entre ellas, destaca la ampliación de la velocidad y capacidad de las líneas de conectividad, así como la incorporación de nuevas infraestructuras para evitar cuellos de botella en el procesamiento de datos.

Desde el Consulado señalan que estas actuaciones buscan optimizar la gestión interna y reducir los tiempos de espera para los ciudadanos, en un contexto de alta demanda sostenida.

Llamamiento a la paciencia

El organismo consular asegura que continúa realizando un “gran esfuerzo” para atender todas las solicitudes conforme a la legalidad vigente, al tiempo que ha pedido paciencia y comprensión a los solicitantes ante la previsión de largos plazos de tramitación.

Asimismo, recuerda que en su boletín informativo mensual se puede consultar qué expedientes están siendo revisados en cada momento, como medida de seguimiento y transparencia del proceso.