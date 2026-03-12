Sol Méndez, artífice de la restitución de los terrenos del Deportivo Español de Buenos Aires, se convierte en la primera presidenta club

Por primera vez en la historia, una mujer presidirá el histórico Club Social, Deportivo y Cultural Español de Buenos Aires. Se trata de María Sol Méndez, diputada porteña y socia del club, que liderará desde ahora la institución con el objetivo de fortalecer su crecimiento social y deportivo.

Méndez ya dejó su huella en el club al ser la diputada que impulsó de la Ley de Restitución Histórica, aprobada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en diciembre de 2025, que garantiza al Deportivo Español el uso de sus terrenos durante los próximos veinte años. La normativa resolvió décadas de incertidumbre sobre la titularidad y uso de los terrenos situados entre las avenidas Santiago de Compostela, Asturias y Castañares, permitiendo al club planificar su futuro con estabilidad y recuperar su papel como motor social del Bajo Flores.

Grada del campo del Club Deportivo Español | Club Deportivo Español

La lista “Español Renace”, liderada por María Sol Méndez, derrotó a “Español de Primera”, representada por Leonardo Campos, con el 59% de los votos. De esta manera, comandará los destinos del club durante los próximos tres años, marcando un nuevo capítulo en la historia de la entidad.

Fundado por emigrantes españoles, el Deportivo Español llegó a concentrar más de 25.000 socios y durante décadas fue un motor social del sur porteño, urbanizando terrenos, construyendo instalaciones deportivas y ofreciendo servicios básicos en una zona donde la presencia del Estado era escasa. La restitución histórica de sus terrenos es considerada un logro clave para garantizar la planificación y desarrollo a largo plazo del club.

El triunfo de Sol Méndez y su lista ha sido recibido con entusiasmo por socios, vecinos y la colectividad española en Argentina, que celebra este nuevo ciclo como un paso decisivo para el crecimiento y la consolidación de la institución.