El Consulado de España en La Habana amplía la atención para expedientes de la Ley de Memoria Democrática

El Consulado General de España en La Habana anunció a través de sus redes sociales que, a partir del 2 de febrero, incrementará el número de citas disponibles para la presentación de expedientes de nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática. Según la información publicada, 167 personas más por semana podrán acudir a presentar su documentación, lo que representa un aumento del 10,62 % en la capacidad de atención.

El anuncio se produce en un contexto de alta demanda para esta oficina consular, una de las que mayor volumen de solicitudes de cita ha registrado desde la entrada en vigor de la Ley 20/2022. Paralelamente, el Consulado de La Habana ha sido también uno de los que más quejas ha recibido por parte de los usuarios, motivadas principalmente por las demoras y las dificultades para acceder a una cita.

En la misma comunicación, el Consulado recordó que el plazo para solicitar cita previa concluyó el 22 de octubre de 2025, y que desde entonces no se admiten nuevas solicitudes. Solo podrán continuar el procedimiento quienes hayan solicitado cita dentro del plazo y cuenten con un justificante que acredite que su solicitud fue registrada a tiempo.

Las personas que cumplan este requisito recibirán credenciales que les permitirán seleccionar fecha y hora para presentarse personalmente en el Consulado General de España en La Habana y entregar la documentación correspondiente. El día de la cita será obligatorio presentar el comprobante original de haber solicitado la cita dentro del período habilitado.

La Ley de Memoria Democrática reconoce el derecho a optar a la nacionalidad española a diversos colectivos, entre ellos los hijos y nietos de españoles de origen, los descendientes de españoles que perdieron o renunciaron a su nacionalidad como consecuencia del exilio, los hijos nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad por matrimonio antes de 1978, así como los hijos mayores de edad de personas que adquirieron la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Histórica o de la propia Ley 20/2022.

Las solicitudes deben presentarse personalmente en las oficinas del Consulado General de España en La Habana, ubicadas en La Lonja del Comercio de La Habana, Lamparilla número 2, Habana Vieja, utilizando los modelos oficiales y aportando la documentación original debidamente legalizada o apostillada, así como traducida al español cuando sea necesario.

Con este incremento de citas, anunciado públicamente en sus canales oficiales, el Consulado busca aliviar la acumulación de expedientes pendientes y mejorar la atención a miles de descendientes de españoles que aún esperan completar su trámite de nacionalidad bajo la Ley de Memoria Democrática.