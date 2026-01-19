Vuelos de la Libertad, la novela que rescata el mayor éxodo cubano del siglo XX

Entre 1965 y 1973, cerca de 300.000 cubanos abandonaron la isla rumbo a Estados Unidos a través de los llamados Vuelos de la Libertad, un episodio clave del exilio cubano que continúa siendo poco visible en la memoria colectiva. Ese periodo histórico es el eje de la novela Vuelos de la Libertad. Cuba–Miami 1965-1973, escrita por el periodista y colaborador de La Región Internacional, Felipe Cid, y publicada por Amazon.

La obra, editada en formato de libro de tapa blanda y en versión e-book, se presenta como una novela testimonio que narra una historia de amor frustrado por las circunstancias políticas y sociales que ya se vivían en Cuba en aquellos años y que, según el autor, siguen marcando la realidad de su país de origen.

Inspirada en hechos reales, la novela relata la separación de dos adolescentes cuando ella emigra con su familia en uno de estos vuelos mientras él permanece en la isla. Durante tres años mantienen correspondencia por carta, algunas de las cuales se reproducen en el libro, convirtiéndose en un testimonio íntimo de la vida cotidiana, la distancia forzada y la imposibilidad de decidir el propio destino.

El relato se sitúa en un contexto de creciente control estatal y deterioro económico tras los primeros años de la Revolución, especialmente a partir de la Segunda Ofensiva Revolucionaria de 1968, cuando la intervención de comercios y la escasez de productos básicos aceleraron la salida masiva de ciudadanos. Para el autor, este proceso supuso un profundo desgarro social y familiar que afectó a varias generaciones.

Más allá del marco histórico, Vuelos de la Libertad pone el foco en las consecuencias humanas del exilio: la ruptura de familias, los largos periodos de incomunicación y las heridas emocionales que perduraron durante décadas. En el caso de los protagonistas, la historia deriva finalmente en un reencuentro tardío, casi 60 años después, que transforma el amor juvenil en una amistad duradera, símbolo de resistencia frente a la separación impuesta.

Felipe Cid establece también paralelismos entre aquel éxodo y las migraciones actuales, subrayando que las causas que empujan a abandonar el país —la falta de libertades y de expectativas— se repiten con el paso del tiempo. En un momento en que Cuba vuelve a protagonizar grandes movimientos migratorios, la novela ofrece una mirada íntima y humana a un episodio histórico que sigue teniendo eco en el presente.

Vuelos de la Libertad. Cuba–Miami 1965-1973 puede adquirirse en Amazon y se suma a las obras que buscan preservar la memoria del exilio cubano a través de la literatura testimonial.