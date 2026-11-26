La falta de sobres y papeletas, las largas colas ante las oficinas consulares, la limitación de los horarios de votación y los retrasos en la recepción de la documentación electoral han llevado al Partido Popular a reclamar una intervención urgente de la Junta Electoral Central (JEC) para garantizar el derecho al voto de los españoles residentes en el extranjero.

El PP ha presentado varios escritos ante el organismo electoral en los que denuncia graves incidencias durante el proceso de votación exterior y acusa al Ministerio de Asuntos Exteriores de una «grave dejación de funciones» y de una insuficiente planificación de los medios materiales y humanos necesarios para atender a los electores.

Ante la persistencia de las quejas de los españoles en el exterior, los populares han registrado este miércoles, 25 de noviembre, un nuevo escrito ante la Junta Electoral Central en el que reiteran sus reclamaciones y solicitan una respuesta inmediata.

Consulados sin sobres y esperas de hasta dos horas

Según la información recabada por los representantes del PP acreditados en las oficinas consulares, durante la primera jornada de votación presencial faltaban papeletas de algunas circunscripciones y, en determinados centros, tampoco había sobres de votación.

En los consulados generales de Miami y Bogotá, el proceso habría comenzado sin disponer de todo el material electoral necesario, lo que obligó al personal consular a imprimir cientos de papeletas. En París, por su parte, los representantes populares comunicaron esperas de hasta dos horas para depositar el voto en urna.

A estas dificultades se suma la limitación de los horarios de apertura de varias oficinas consulares, especialmente en Europa, donde durante el fin de semana únicamente se habría permitido votar en horario de mañana. Según denuncia el PP, numerosos electores tuvieron que marcharse sin ejercer su derecho al voto después de permanecer en las colas.

Los populares recuerdan que la instrucción de la Junta Electoral Central sobre el voto exterior establece la apertura de los consulados en horario de mañana y tarde para facilitar que los ciudadanos puedan acudir una vez finalizada su jornada laboral.

Más personal y ampliación de los horarios

El Partido Popular reclama a la JEC que inste al Ministerio de Asuntos Exteriores a garantizar la disponibilidad de sobres y papeletas suficientes en todas las oficinas consulares, mantener los horarios de mañana y tarde hasta el 26 de noviembre y ampliar la apertura en aquellos centros donde se registren mayores dificultades.

Asimismo, solicita que se refuerce el personal destinado a atender a los electores y que todas las incidencias queden debidamente recogidas en las actas consulares.

La formación considera que las deficiencias organizativas no pueden convertirse en un obstáculo para el ejercicio de un derecho fundamental de los españoles que viven fuera del país.

Electores temporales en el extranjero que siguen sin recibir la documentación

La preocupación del PP se extiende también a los españoles que se encuentran temporalmente en el extranjero, inscritos en el registro ERTA, algunos de los cuales todavía no habían recibido la documentación electoral a fecha del 22 de noviembre.

Entre las comunicaciones recibidas por el partido figuran las de electores desplazados a Estados Unidos, que podrían quedarse sin votar por causas ajenas a su voluntad, dado que el plazo para remitir el sufragio por correo certificado finaliza este miércoles, 25 de noviembre.

A diferencia de los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), estos electores no disponen de la posibilidad de depositar su voto en urna en los consulados ni de obtener un duplicado de la documentación electoral.

Por este motivo, el PP ha solicitado a la Junta Electoral Central que recabe información de la Oficina del Censo Electoral y de Correos sobre los envíos realizados, las fechas de expedición, las devoluciones y las incidencias registradas. También pide que se estudien medidas extraordinarias, entre ellas la reexpedición de la documentación a quienes acrediten no haberla recibido.

Una nueva reclamación a las puertas del cierre de la votación consular

A falta de un día para que concluya el periodo de votación presencial en los consulados, el PP ha vuelto a dirigirse este miércoles a la Junta Electoral Central ante la persistencia de las quejas.

Los populares exigen transparencia a las administraciones responsables del proceso electoral y reclaman que se adopten medidas correctoras mientras todavía exista margen para garantizar el derecho al sufragio de los españoles en el exterior.