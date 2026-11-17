David Casarejos, presidente de la Comisión de Derechos Civiles y Participación del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), reclamó que los consulados españoles garanticen los mismos derechos a todos los ciudadanos, con independencia del país en el que residan. Lo hizo durante la primera mesa de la jornada "¿Cómo tener un servicio diplomático y consular acorde a la España de hoy?", organizada por la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), el pasado 12 de noviembre de 2026 en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid.

La mesa, moderada por el periodista Guillermo Abril, reunió a representantes de distintos ámbitos para analizar el funcionamiento de los servicios consulares y diplomáticos desde diferentes perspectivas. Al presentar a Casarejos, Abril recordó que el Consejo General es un órgano consultivo y asesor de la Administración pública que representa a más de tres millones de españoles residentes en el extranjero. También situó su intervención en un momento en el que el voto exterior y el censo electoral de los residentes fuera de España estaban ocupando un lugar destacado en el debate público.

"Nada, David, te invito a que valores el estado en el que se encuentran los servicios consulares y diplomáticos desde el punto de vista de la ciudadanía española en el exterior", le planteó el moderador antes de darle la palabra.

Casarejos comenzó su exposición, que se prolongó desde las 15:30 hasta las 24:32 de la grabación, recordando la dimensión de la población a la que representa. "Yo represento al Consejo General, que como habéis dicho, vendría a ser ahora mismo la tercera provincia de España en cuanto al número de población. Vendríamos a ser una de las siete, ocho primeras comunidades autónomas de España en cuanto a población, pero muchas veces se olvida que estamos ahí", señaló.

Su argumento central fue que el servicio exterior debe recuperar su función principal: atender a los ciudadanos españoles que viven fuera del país. "La idea central es hablar del servicio exterior y cómo puede servir a la ciudadanía", afirmó. Y recordó que "los consulados son nuestro único punto de contacto una vez que estamos fuera".

"No tenemos diputaciones, ayuntamientos y comunidades autónomas. Y es clave que tengamos un acceso digno", añadió. Por eso, situó entre las principales preocupaciones de la ciudadanía exterior la garantía de derechos y la aplicación de la ley de la misma manera en todos los consulados del mundo.

Diferencias de criterio entre consulados

Uno de los problemas que puso sobre la mesa fue la disparidad de criterios con la que, a su juicio, se aplican algunas instrucciones en las oficinas consulares. Casarejos recuperó una expresión que ya había utilizado en otra ocasión para referirse a determinados responsables consulares: "Hay a veces que en algunos consulados yo les denomino virreyes".

A continuación, explicó a qué se refería: "Hay virreyes que deciden cambiar o tomar instrucciones de una manera o de otra y creo que esto perjudica evidentemente, de cierta manera, a mucha población que está en el exterior, que se ve discriminada respecto a ciertos procedimientos".

Frente a esas diferencias, defendió la aplicación igualitaria de las normas, la neutralidad institucional y la defensa del interés general. "Tenemos que asegurarnos de que todos tenemos los mismos derechos que un residente que tiene en España", afirmó, después de recordar que los españoles viven en países con realidades políticas y sistemas de gobierno muy diferentes.

Para Casarejos, la distancia no puede convertirse en un factor de desigualdad a la hora de ejercer derechos o acceder a procedimientos administrativos. "Tenemos que asegurarnos de que la misión consular, desde mi punto de vista, es tratar de evitar que la distancia geográfica genere desigualdad, porque en muchos casos está generando desigualdad a la hora de acceder a ciertos procedimientos", manifestó.

Como ejemplo, recordó el caso de ciudadanos españoles del mismo sexo que querían casarse en un consulado y a quienes se les comunicaba que no era posible. Explicó que había tenido ocasión de hablar posteriormente con algunos cónsules y que estos le habían explicado las cuestiones legales que había detrás de esas situaciones. Sin embargo, añadió: "Ya me explicaron los temas legales detrás y lo entiendo, pero como una persona no jurista, no entiendo de verdad por qué España no hace más por tratar de defender la modernidad de nuestro país y de nuestros derechos más allá de nuestras fronteras".

El trato consular y la confianza en las instituciones

Otro de los ejes de su intervención fue la relación entre la atención que reciben los ciudadanos en los consulados y la confianza que mantienen en las instituciones españolas. "El consulado es el rostro del Estado para nosotros, y es el principal punto de España con millones de ciudadanos, y cada interacción influye, y mucho, en la confianza institucional", señaló.

Casarejos vinculó esa experiencia con la participación electoral de los españoles residentes en el extranjero. Frente a las explicaciones sobre la baja participación, pidió tener en cuenta el trato que reciben los ciudadanos cuando acuden a las oficinas consulares.

"Muchas veces votan poca gente del exterior porque toda interacción que tienen con los consulados es bastante negativa, y no entran a votar cuando no confían en el trato que tienen de ciertas instituciones", afirmó.

En este contexto, expresó su preocupación por el futuro del voto exterior y por las consecuencias que puedan tener los problemas actuales para quienes han adquirido la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática. Casarejos manifestó su deseo de que las dificultades recientes no se conviertan en una tendencia que vaya a más.

"Y la participación electoral es un derecho que tenemos los españoles en el exterior y que a mí me gustaría ver que en los próximos cuatro años este problema que hemos tenido ahora es algo pasajero y no se va a ir incrementando", dijo.

También planteó el temor a que las restricciones pudieran afectar a las siguientes generaciones: "Y que esto vaya de repente a llegar a que mis hijos nacidos en el exterior no puedan votar. Y quién sabe si dentro de ocho años se decide que los que llevamos más de diez años, como es mi caso, no podamos votar".

De tramitar expedientes a garantizar derechos

La reivindicación que articuló buena parte de su discurso fue la necesidad de cambiar la manera de entender la función de los consulados. Casarejos pidió que el trabajo de estas oficinas no se mida únicamente por el número de trámites que resuelven, sino también por los derechos que garantizan y por la confianza que generan entre los ciudadanos.

"Los consulados tienen que empezar a plantearse que lo principal de todo es pasar de gestionar meramente expedientes a garantizar derechos", afirmó.

En esa misma línea, insistió en que las oficinas consulares no deben ser vistas únicamente como espacios administrativos dedicados a la documentación. "Los consulados están para garantizar los derechos de los ciudadanos españoles y no son simplemente centros y oficinas burocráticas para rellenar un montón de papeles para la población española", señaló.

Detrás de cada expediente, recordó, hay situaciones personales y familiares que la Administración debe tener presentes. "Tenemos que asegurarnos de que entiendan esto y que detrás de cada expediente y de cada trámite que se hace en el exterior hay familias, y hay vidas, y hay necesidades, y en muchos casos hay necesidades, en algunos casos, de retornar a España", explicó.

Por ello, reclamó sensibilidad y presunción de buena fe hacia los ciudadanos que acuden a las instituciones españolas en el extranjero.

La nacionalidad y el sentimiento de pertenencia

Casarejos dedicó parte de su intervención a cuestionar los discursos que ponen en duda la buena fe de quienes solicitan la nacionalidad española por tener antepasados españoles. Se refirió a artículos publicados en los últimos meses que, en su opinión, proyectan sospechas sobre estas personas.

"A mí me ha hecho gracia los últimos meses leyendo algunos artículos de algunos medios, que no sé si son medios, pseudomedios o qué son, en los que se pone en duda la buena fe de alguien que está tratando de conseguir la nacionalidad española porque sus abuelos eran españoles", afirmó.

El representante del CGCEE defendió que muchas de estas personas quieren ser españolas por sus vínculos familiares y por un sentimiento de pertenencia, sin que eso signifique necesariamente que tengan intención de regresar a España.

"Lo que quiere ser es español, y no quiere ser español muchas veces para retornar a España, quiere ser español por sentimiento de pertenencia, porque sus abuelos eran españoles", explicó.

También comparó ese sentimiento con el de otros ciudadanos que emigraron desde España en años más recientes: "Y porque muchas veces tienen mucho más sentimiento de españolidad que muchos españoles que se han movido después de la crisis del 2008".

Más del 60% de los españoles en el exterior ha nacido fuera de España

El presidente de la Comisión de Derechos Civiles y Participación del CGCEE advirtió de que la composición de la ciudadanía española residente en el extranjero ha cambiado y que no puede analizarse con los mismos parámetros que la emigración de las décadas de 1960 y 1970.

"La emigración que tenemos ahora mismo, alrededor del 60%, por encima del 60% de la población española en el exterior, es nacida en el exterior. No son los emigrantes que han salido, son los hijos y los descendientes", afirmó.

A partir de este dato, planteó que España debe reflexionar sobre cómo entiende la pertenencia a la ciudadanía española cuando una parte importante de sus nacionales ha nacido fuera del territorio.

"Y aquí España tendrá que plantearse si queremos seguir considerando españoles a todos aquellos que han nacido fuera de España, hayan vivido en España o no hayan vivido en España", señaló.

Casarejos añadió que empieza a percibirse un mensaje de que los españoles residentes en el extranjero no tienen los mismos derechos que quienes viven en España. En ese sentido, recordó que el Consejo General había publicado semanas antes un comunicado sobre "la estigmatización de la ciudadanía española en exterior".

Las aportaciones de los españoles residentes fuera de España

Durante su exposición también quiso poner de relieve la contribución económica de los españoles que viven en otros países. Citó cifras correspondientes a 2024 y situó en alrededor de 6.000 millones de euros las remesas y el dinero ingresado por españoles residentes en el exterior. Frente a esa cantidad, mencionó los aproximadamente 52 millones de euros que, según indicó, gasta el Ministerio en los españoles en el exterior.

El propio Casarejos matizó que se trata de conceptos distintos: "Entiendo que, evidentemente, es inversión privada los 6.000 millones, muchas veces hipotecas y demás". No obstante, quiso subrayar que los españoles residentes fuera del país también contribuyen a la economía española.

"Pero que se sepa que los españoles en el exterior no están con una mano delante y otra detrás y no están aportando en España", afirmó.

También destacó el valor de quienes regresan después de haber vivido fuera: "Y muchos retornan con un montón de habilidades, conocimientos y capacidades que van a aportar en el futuro a la ciudadanía española".

La inteligencia artificial no debe sustituir el componente humano

En el tramo final de su intervención, Casarejos se refirió a la transformación tecnológica de los servicios consulares y al papel que puede desempeñar la inteligencia artificial. Reconoció que estas herramientas facilitarán la realización de determinados trámites, pero advirtió de que la modernización no puede limitarse a los procedimientos.

"Sabemos que con la inteligencia artificial muchos procedimientos van a ser mucho más fáciles de ser llevados a cabo por los ciudadanos", señaló. A continuación, añadió: "Pero, bueno, creo que aparte del aspecto tecnológico y de procedimientos tiene que estar también de la mano el humano".

Al terminar la intervención, Guillermo Abril recogió una de las ideas centrales planteadas por el representante del Consejo General: "Me quedo con una idea que me ha gustado, que es la de que el consulado es el rostro del Estado para esos tres millones de personas, para esa tercera provincia española".

La exposición de Casarejos abrió así la primera mesa de la jornada desde la perspectiva de los ciudadanos que viven fuera de España. Su intervención puso el foco en la igualdad de derechos, la atención consular, el voto exterior, la nacionalidad y el reconocimiento de una ciudadanía que, según recordó, está formada mayoritariamente por personas nacidas fuera del país.