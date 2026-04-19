Corral recrea la historia del Fuerte como símbolo de la herencia española en Chile

Por René Ossés

Un año de récord. Así fue catalogada la temporada 2025 del Fuerte Español de Corral, en Chile, que recibió más de 72.000 visitantes entre enero y diciembre, consolidándose como el principal atractivo turístico de la comuna y reafirmando su papel como epicentro cultural del verano. Destacó especialmente la Reanimación Histórica de la toma del Fuerte Español de Corral, convertida ya en un gran evento de carácter nacional.

Los organizadores calificaron la actividad como altamente exitosa, subrayando la masiva convocatoria, la calidad de la puesta en escena y el compromiso de los actores locales. La reanimación no solo fortaleció la identidad cultural, sino que también dinamizó el turismo y la economía local. Cabe destacar que los actores son vecinos de la localidad costera, que asumen con entusiasmo su papel en cada presentación.

Otro momento del espectáculo | René Ossés

Tradición con historia

La recreación histórica se celebra desde 1995 durante cada temporada de verano, recreando episodios coloniales vinculados al sistema defensivo de la bahía de Corral. Con el paso del tiempo, se ha convertido en una tradición que une a la comunidad y atrae visitantes de todo el país.

El alcalde Claudio González Navarro subrayó: “La reanimación histórica del Fuerte Español de Corral es una actividad fundamental para nuestra comuna, ya que rescata nuestra historia, impulsa el turismo y genera identidad en nuestros vecinos. Seguiremos fortaleciendo estas iniciativas que ponen en valor nuestro patrimonio y ofrecen oportunidades laborales a nuestros estudiantes durante sus vacaciones”.

La puesta en escena de 2025 contó con la participación de entre 26 y 30 actores locales, que representaron soldados, autoridades y personajes históricos. Entre ellos, varios jóvenes estudiantes destacaron por su talento y compromiso.

Los participantes se prepararon mediante ensayos de actuación y guion, estudio del contexto histórico, coordinación de vestuario y escenografía, y trabajo conjunto con el equipo municipal. Este proceso garantizó una representación fiel y de calidad.

Recreación histórica | René Ossés

Compromiso institucional

El jefe de comunicaciones de la Municipalidad de Corral, Claudio Suazo, señaló: “Esta actividad refleja el compromiso municipal con la cultura y el turismo. La reanimación histórica no solo educa, sino que también emociona, conectando a la comunidad y a los visitantes con la historia viva de Corral”.

La Toma de Corral y Valdivia fue una operación militar decisiva en la Independencia de Chile, librada entre los días 3 y 4 de febrero de 1820, que permitió neutralizar el principal bastión realista del sur y consolidar el dominio marítimo en el Pacífico sur.