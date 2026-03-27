La minera estatal de Chile cierra 2025 multiplicando por nueve sus beneficios anteriores

La minera estatal de Chile, Codelco, obtuvo un beneficio neto consolidado de 2.106 millones de euros en 2025, lo que supone multiplicar por más de nueve (889%) los resultados del año anterior.

Según las cuentas publicadas este viernes, dicha cantidad incorpora un fair value por la adquisición del 50% más una acción de Novandino Litio, sociedad conjunta con SQM para la explotación del litio en un emplazamiento que generó unas ganancias de 2.035 millones de dólares.

No obstante, de obviarse dicho concepto por la ampliación de perímetro, Codelco habría ganado unos 388 millones de dólares (337,2 millones de euros), un 58,4% más.

En cuanto al resultado bruto de explotación (Ebitda), ascendió al cierre del ejercicio a 5.796 millones de euros, un 22,6% más que el dato de 2024. Codelco aportó al Estado chileno 1.545 millones de euros, un 15,9% más.

Además, se anotó cifras récord en materia de inversión al sumar 4.408 millones de euros en capex y logró una producción de cobre que alcanzó en 2025 las 1.334.445 toneladas métricas finas, lo que supone un 0,5% más.

De cara a 2026, la producción propia de Codelco se quedará entre los 1.331 y 1.357 toneladas métricas finas y el capex oscilará entre los 3.476 y 4.345 millones de euros.