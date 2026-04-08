Los CRE denuncian un proceso electoral complejo y desigual entre consulados y reclaman que se revise

Los presidentes de los Consejos de Residentes Españoles (CRE) en el exterior reclaman una revisión del sistema electoral ante las dificultades y el malestar que, aseguran, vuelve a generar el proceso de renovación de estos órganos. No es la primera vez —ni, advierten, será la última— que denuncian un procedimiento marcado por la carga administrativa, la falta de homogeneidad entre consulados y las limitaciones en la recogida de avales.

En Berlín, la presidenta del CRE, María González Barro, explica que la formación de las dos candidaturas presentadas ha requerido “un esfuerzo organizativo considerable”, especialmente en la recogida de avales. A su juicio, el proceso ha resultado “más complejo de lo que cabría esperar”, no tanto por la normativa, sino por su aplicación. “La falta de homogeneidad en los criterios entre distintas demarcaciones consulares ha generado inseguridad jurídica y ha situado a las candidaturas en condiciones desiguales”, señala.

Una crítica que se repite en otras demarcaciones. En París, el presidente del CRE, Juan Miguel Paz, pone el foco en la falta de información a los electores desde el inicio del proceso. “Son contados los consulados que aceptan comunicar la convocatoria a la ciudadanía”, afirma, pese a que muchos residentes habían autorizado expresamente el envío de comunicaciones. A su juicio, limitar la difusión a tablones de anuncios y páginas web resulta claramente insuficiente en demarcaciones que abarcan países enteros o territorios de gran extensión.

“Sin esta información a los electores no puede haber participación y sin participación la calidad democrática se resiente”, advierte. En el caso de París, con cerca de 100.000 electores, señala que resulta imposible garantizar una alta participación sin el apoyo de la administración. Además, critica que los consulados no difundan posteriormente los programas de las candidaturas ni los procedimientos de votación, obligando a los ciudadanos a buscar la información por su cuenta.

Las dificultades también afectan a la presentación de candidaturas. Paz denuncia interpretaciones dispares de la normativa, con exigencias como firmas originales enviadas por correo postal, la negativa a aceptar herramientas digitales o incluso requisitos adicionales no contemplados en la orden. “Estas interpretaciones no solo complican el proceso sino que a veces contradicen el espíritu de la normativa”, subraya.

En Roma, el presidente del CRE, Daniel Vicente López, confirma que se han presentado dos listas con más de 50 avales cada una, aunque reconoce que el proceso ha sido complicado por la reticencia a facilitar documentación personal.

En Brasil, el presidente del CRE en São Paulo, Carlos Fernández dos Santos, destaca el interés de la colectividad, aunque subraya la necesidad de adaptar el sistema a la realidad geográfica. En este caso, se habilitarán varias mesas electorales para facilitar el voto en un país de grandes distancias.

También en Francia se han registrado incidencias en la recogida de avales. En Montpellier, el presidente José Manuel Sánchez Moreno explica que el consulado rechazó apoyos recogidos por vías digitales, obligando a repetir el proceso de forma manual.

En Chile, por su parte, solo se ha presentado una candidatura, según indica Ana Rocío Pérez del Campo, ya que otros grupos no lograron reunir los avales necesarios.

Otra de las cuestiones señaladas por los responsables de los CRE es el sistema de votación. Paz recuerda que, a diferencia de otros procesos electorales, en estas elecciones sigue vigente el voto rogado, lo que obliga a los electores a solicitar previamente la documentación. “Los derechos no se ruegan, se ejercen”, remarca, en referencia a la eliminación de este sistema en otros comicios.

Además, denuncia la disparidad de criterios en la organización de la votación, con horarios y días diferentes según la demarcación, lo que provoca que “no todos los electores tengan las mismas facilidades para ejercer su derecho al voto”.

Pese a las dificultades, los responsables coinciden en que el proceso ha puesto de manifiesto el interés de la comunidad española en el exterior por participar en sus órganos de representación. No obstante, insisten en la necesidad de reformar el sistema para avanzar hacia procedimientos más accesibles, homogéneos y adaptados a los medios actuales, ante lo que consideran una “realidad evidente”: la aplicación desigual de una misma norma según el consulado.