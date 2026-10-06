Cuba estrena el nuevo Centro de Solicitud de Visados para España

El pasado lunes, 5 de octubre, abría sus puertas el nuevo Centro de Solicitud de Visados para España en Cuba mediante la atención gradual de las citas para la presentación de solicitudes de visado y la puesta en marcha de un nuevo sistema de gestión para los solicitantes.

Según informa el propio Consulado de España en Cuba, el centro está situado en Avenida 31, entre 18 y 14, casa 1419, en Miramar-Playa, La Habana, y asume desde ahora recepción de las solicitudes y de la documentación necesaria, además de la atención al público durante el proceso. También se encarga de la entrega de los pasaportes y de las resoluciones correspondientes una vez resueltos los expedientes. La decisión sobre la concesión o denegación de los visados, sin embargo, continuó correspondiendo exclusivamente al Consulado General de España en La Habana.

Fin del sistema de citas por Bookitit

La entrada en funcionamiento del nuevo centro supuso también el abandono del anterior sistema de solicitud de citas.Desde el pasado 21 de septiembre de 2026 dejaron de admitirse nuevas solicitudes de cita a través de Bookitit, la plataforma utilizada hasta entonces por el Consulado General de España en La Habana.

El cambio no afectó a quienes ya habían iniciado el procedimiento. Las personas que hubieran concertado una cita, recibido las credenciales o solicitado dichas credenciales antes del 21 de septiembre no tuvieron que comenzar nuevamente el trámite.

Estas personas serían contactadas directamente por el Centro de Solicitud de Visados para España en Cuba mediante el correo electrónico info@spainvisa-cuba.com, por lo que las autoridades recomendaron permanecer atentos a la dirección de correo facilitada durante la solicitud.

También se aconsejó revisar la carpeta de correo no deseado para evitar que las comunicaciones relacionadas con el trámite pudieran pasar inadvertidas.

Un nuevo modelo de atención

Con el nuevo sistema, el Centro de Solicitud de Visados concentró las tareas administrativas y de atención a los solicitantes, mientras que el Consulado General mantuvo la responsabilidad sobre la resolución de los expedientes.De este modo, la presentación de documentación, la atención al público y la posterior entrega de pasaportes pasaron a realizarse a través del nuevo centro, mientras que la decisión final sobre cada solicitud continuó en manos de la representación consular española.

Las autoridades pusieron además a disposición de los interesados un documento de preguntas frecuentes con información detallada sobre el funcionamiento del nuevo sistema y la transición desde el modelo anterior.