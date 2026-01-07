Cuenta atrás para Fitur 2026, con México como País Socio

Dos mujeres en el stand de México durante la 45ª edición de la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2025, en IFEMA Madrid

Madrid acogerá del 21 al 25 de enero una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que en esta edición contará con México como País Socio, una designación que refuerza la presencia del país en uno de los principales encuentros del sector turístico a nivel internacional y, en particular, en el mercado europeo.

Las autoridades turísticas mexicanas señalan que FITUR ofrece una oportunidad para mostrar la diversidad cultural y natural del país, así como para afianzar relaciones comerciales y dar visibilidad a un modelo de desarrollo turístico orientado a la sostenibilidad y la inclusión social.

Las cifras reflejan el buen momento del sector: entre enero y octubre de 2025, el coloso centroamericano recibió más de 79 millones de visitantes internacionales, lo que confirma un crecimiento sostenido y consolida su posición como uno de los destinos con mayor proyección global.

De cara a FITUR 2026, la presencia mexicana pondrá el acento en ir más allá de los destinos tradicionales, con la presentación de nuevas rutas, destinos emergentes, Pueblos Mágicos y experiencias vinculadas a la naturaleza, las tradiciones y la gastronomía local. La propuesta incorpora además un enfoque de turismo comunitario y responsable, alineado con los principios de la UNESCO y orientado a generar beneficios en las comunidades locales.

La participación como País Socio coincide con la antesala del Mundial de Fútbol, que México acogerá junto a otros países, lo que convierte la feria en un escaparate para poner en valor su infraestructura turística y su capacidad organizativa, además de atraer inversión y reforzar los vínculos con el mercado europeo.

La oferta turística se completa con una identidad cultural marcada por la convivencia de culturas indígenas y herencia española, una gastronomía reconocida internacionalmente, tradiciones como el Día de Muertos, la existencia de 68 lenguas indígenas y una diversidad natural que se extiende desde selvas tropicales hasta desiertos.