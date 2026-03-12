Curitiba celebra el Día de Andalucía con un homenaje a la historia y la cultura andaluza

La comunidad andaluza de Curitiba (Brasil) celebró con gran emoción el Día de Andalucía en una fiesta que combinó gastronomía, música y homenaje a la historia de los emigrantes. La celebración estuvo encabezada por la presidenta de la Casa de Andalucía y cónsul honoraria de España en Curitiba, Blanca Hernando Barco, la directora del Centro Español del Paraná, María del Carmen Pastor, y el director del Instituto Cervantes, Francisco Ayala.

Parte del elenco sobre el escenario | La Región Internacional

Durante el acto, María del Carmen Pastor, hija del emigrante Eduardo Pastor, natural de Macael (Almería), dio la bienvenida a todos los asistentes y recordó que el Centro Español acoge a andaluces, españoles y brasileños que trabajan por mantener vivas las tradiciones. Pastor destacó la gastronomía como un vínculo cultural: el puchero, elaborado por ella y su madre Fleuripa da Silva según la receta de siempre, fue el plato principal. Además, el gazpacho, preparado por María Blanca Barco, madre de la presidenta de la Casa de Andalucía, formó parte del menú tradicional.

El director del Instituto Cervantes, Francisco Ayala, recién llegado a Curitiba, destacó la importancia de celebrar la cultura andaluza y animó a los presentes a participar en las actividades culturales que ofrece la institución, muchas de ellas abiertas al público general.

Maria del Carmen Pastor, Francisco Ayala, DIrecto del Instituto Cervantes y Blanca Hernando Barco | La Región Internacional

Blanca Hernando Barco, presidenta de la Casa de Andalucía, recordó los símbolos de Andalucía —bandera, escudo e himno— y la figura de Blas Infante, padre de Andalucía. Señaló también el impacto histórico de la emigración andaluza: “A finales del siglo XIX e inicios del XX, Andalucía quedó despoblada; los andaluces emigraron debido a la pobreza y la falta de oportunidades. El Estado del Paraná recibió muchísimos andaluces entre 1890 y 1913, principalmente de Almería y Málaga”.

La fiesta incluyó la transmisión del mensaje del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, seguido del himno regional. Hernando Barco calificó este momento como el más emocionante del evento: “Porque donde hay un andaluz, orgulloso de serlo, hay alegría, hay responsabilidad, hay un sentimiento especial… Gracias por amar a nuestra tierra, por amar Andalucía. Feliz 28 de febrero”.

Público asistente | La Región Internacional

Este año, el homenajeado fue Milton Zuan Estevez, cuyo padre, Juan Zuan Carmona, emigró de Huélago (Granada) a Brasil en 1911, y cuya madre, María Estrvez Martínez, lo hizo en 1913. La familia trabajó en las haciendas de café en Jaú (São Paulo) y posteriormente se estableció en Marumbi, Paraná. Milton estuvo acompañado por su hijo Alexandre y su esposa Sandra, rememorando la historia de sus antepasados.

Una de las representaciones del Día de Andalucia | La Región Internacional

El toque artístico lo puso el Grupo Luna de Sevilla, que abrió con una Soleá por Bulería —presentada en el 43º Festival de Dança de Joinville— y también interpretó tangos y sevillanas bajo la dirección del maestro y coreógrafo Aurelio Baggio. Además, los niños de la Casa de Andalucía, dirigidos por Josiane M. Trembulaki Cabrera y Paloma Nucete, animaron la fiesta con una rumba tradicional.

El homenajeado Milton Zuan Estevez, con su esposa Sandra Zuan y su hijo Alexandre Zuan | La Región Internacional

Entre los asistentes estuvieron representantes de la colectividad española y gallega, como Cayo Martín, consejero del CRE por Curitiba, Maribel Mariño González, presidenta de la Casa de Galicia de Curitiba, e Isabela Bittencourt Munhoz da Rocha, presidenta de la Asociación Curirtigrinos.

La celebración del Día de Andalucía en Curitiba recordó la importancia de mantener vivas las tradiciones andaluzas y honrar la memoria de los emigrantes que contribuyeron a la historia y desarrollo del Estado del Paraná.