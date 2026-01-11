El curso online de gallego de la Xunta superó el año pasado 1,3 millones de visualizaciones

El uso y el aprendizaje del gallego viven un momento de especial relevancia más allá de las fronteras de Galicia. En un mundo cada vez más globalizado, donde las identidades culturales se redefinen constantemente, la lengua se convierte en un vínculo esencial con el origen y la memoria.

Durante el año 2025, la plataforma Galicia Aberta de la Secretaría Xeral da Emigración, registró más de 1,3 millones de visualizaciones , un dato que refleja no solo el alcance del proyecto, sino también el creciente interés por aprender y usar el gallego entre la diáspora.

El curso, desarrollado a través de la plataforma Aula GaliciaAberta, fue concebido como un espacio abierto de formación y encuentro cultural. La participación de destacadas personalidades de la cultura gallega aportó un valor añadido a los contenidos, ofreciendo una visión actual, plural y viva del gallego, no solo como lengua, sino como vehículo de historia, tradición y creación contemporánea.

Uno de los aspectos más destacados de esta iniciativa es su capacidad para llegar a públicos diversos. Los datos de visualización evidencian un especial interés entre las nuevas generaciones de gallegos y gallegas en el exterior, que encuentran en el curso una forma de reconectar con sus raíces, muchas veces desde contextos donde el gallego no está presente en la vida cotidiana. Al mismo tiempo, personas adultas y mayores hallan en esta propuesta una oportunidad para reforzar o recuperar conocimientos previos, demostrando que el aprendizaje lingüístico no tiene edad.

El carácter gratuito y accesible del curso ha sido fundamental para su éxito. Los recursos educativos, diseñados para todos los niveles de conocimiento previo, permiten que cualquier persona interesada pueda acercarse al gallego sin barreras económicas ni académicas. Esta democratización del acceso al aprendizaje lingüístico refuerza el papel del gallego como patrimonio común y compartido.