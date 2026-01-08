Emigración y la Delegación de la Xunta en Uruguay se coordinan para atender a la colectividad gallega

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, mantuvo este jueves en Santiago de Compostela una reunión de trabajo con la delegada de la Xunta de Galicia en Uruguay, Elvira Domínguez, con el objetivo de planificar las líneas de actuación para el año que comienza y reforzar la coordinación institucional en el país sudamericano.

Durante el encuentro se analizaron las prioridades comunes y la agenda de actividades previstas para 2026, con el foco puesto en seguir mejorando la atención a la colectividad gallega residente en Uruguay. En este sentido, Rodríguez Miranda subrayó que “la coordinación con las delegaciones es clave para dar una respuesta eficaz a la colectividad gallega”, destacando el papel estratégico que desempeñan para canalizar las políticas del Gobierno gallego en el exterior.

La reunión sirvió también para abordar el desarrollo de los programas de la Secretaría Xeral da Emigración en ámbitos como el retorno, la acción social y la promoción cultural, así como para evaluar el papel de las entidades gallegas como elemento fundamental para mantener vivo el vínculo con Galicia y preservar la identidad gallega entre las nuevas generaciones.

Asimismo, ambas partes coincidieron en la necesidad de continuar trabajando de manera conjunta y planificada para adaptarse a las necesidades actuales de los gallegos y gallegas del exterior y fortalecer la presencia institucional de la Xunta de Galicia en Uruguay a lo largo del nuevo ejercicio.